Pour y parvenir, le projet s’appuie sur une particularité intéressante des générations récentes de GPU AMD. DLSS 5 Neural Rendering exploite des calculs en FP8, un format que les architectures modernes sont capables de traiter. Les Radeon RX 9000 basées sur RDNA 4 disposent justement d'une accélération adaptée à ce type de calculs. Les RX 7000 et leur architecture RDNA 3 peuvent également être exploitées par le projet expérimental.

La démonstration a notamment été réalisée sur une Radeon RX 9070 XT dans Cyberpunk 2077, avec des résultats visuels suffisamment convaincants pour montrer que le principe fonctionne. GTA V Enhanced fait également partie des jeux testés. Il faut toutefois conserver une bonne dose de prudence : nous sommes face à un bricolage communautaire encore en développement, pas devant une fonctionnalité que vous trouverez intégrée à la prochaine génération de pilotes Adrenalin livrés par AMD.

Cela dit, c'est aussi ce qui rend l’affaire amusante. NVIDIA peut concevoir ses technologies comme des arguments commerciaux destinés à différencier ses cartes, les baptiser avec des noms qui respirent l’exclusivité et réserver officiellement leur fonctionnement à certains produits. Il suffit parfois de la fuite d’une DLL et de quelques développeurs particulièrement motivés pour que la machine marketing toussote.