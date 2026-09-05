Avouez qu'il est assez cocasse de – déjà – découvrir des mods pour que la technologie dernier cri de NVIDIA soit exploitable sur les cartes graphiques du concurrent de toujours, AMD.
Après les GeForce RTX série 40, c’est au tour des cartes graphiques Radeon RX 9000 et RX 7000 de faire tourner le DLSS 5. Une prouesse encore très expérimentale, mais qui rappelle surtout que le rendu neuronal de NVIDIA n’est peut-être pas aussi prisonnier de son écosystème qu’on pouvait le croire.
DLSS 5 échappe un peu plus à NVIDIA ?
Décidément, le DLSS 5 aura beaucoup de mal à rester tranquillement dans les frontières que NVIDIA lui avait dessinées. À peine la communauté avait-elle commencé à faire fonctionner son nouveau rendu neuronal sur des GeForce RTX qui n’étaient pas officiellement prévues pour l’accueillir qu’un moddeur s’est attaqué à un morceau autrement plus symbolique : les cartes graphiques Radeon, du concurrent AMD.
Le projet, baptisé DLSS-NR on AMD, permet d’exécuter la composante Neural Rendering de DLSS 5 sur des Radeon RX 9000, mais aussi sur certaines RX 7000. Oui, nous parlons bien de la dernière technologie développée par NVIDIA. Pas d’un équivalent AMD, pas d’une astuce marketing et encore moins d’un mystérieux « DLSS compatible Radeon » : la technologie de rendu neuronal de l’un des principaux concurrents d’AMD tourne bel et bien sur du matériel Radeon.
Pour y parvenir, le projet s’appuie sur une particularité intéressante des générations récentes de GPU AMD. DLSS 5 Neural Rendering exploite des calculs en FP8, un format que les architectures modernes sont capables de traiter. Les Radeon RX 9000 basées sur RDNA 4 disposent justement d'une accélération adaptée à ce type de calculs. Les RX 7000 et leur architecture RDNA 3 peuvent également être exploitées par le projet expérimental.
La démonstration a notamment été réalisée sur une Radeon RX 9070 XT dans Cyberpunk 2077, avec des résultats visuels suffisamment convaincants pour montrer que le principe fonctionne. GTA V Enhanced fait également partie des jeux testés. Il faut toutefois conserver une bonne dose de prudence : nous sommes face à un bricolage communautaire encore en développement, pas devant une fonctionnalité que vous trouverez intégrée à la prochaine génération de pilotes Adrenalin livrés par AMD.
Cela dit, c'est aussi ce qui rend l’affaire amusante. NVIDIA peut concevoir ses technologies comme des arguments commerciaux destinés à différencier ses cartes, les baptiser avec des noms qui respirent l’exclusivité et réserver officiellement leur fonctionnement à certains produits. Il suffit parfois de la fuite d’une DLL et de quelques développeurs particulièrement motivés pour que la machine marketing toussote.
Votre Radeon risque de vous le faire payer cher
Il ne faudrait cependant pas transformer cette découverte en victoire définitive pour les utilisateurs de cartes graphiques AMD. Car si DLSS 5 fonctionne sur une Radeon RX 9070 XT, il ne fonctionne pas encore particulièrement vite et on peut même parler de résultats beaucoup moins glorieux.
Sur les toutes premières versions de ce projet, la vitesse d'animation relevée sur Cyberpunk 2077 pouvait chuter jusqu'à un dramatique 11 à 12 images par seconde sur une Radeon RX 9070 XT… Et nous parlons de jouer en 1080p ! Autant dire que l’expérience avait davantage les allures de présentation PowerPoint que d’un jeu d'action. Les mises à jour successives ont toutefois permis de récupérer des performances, avec une version récente qui atteint environ 30 ips dans les mêmes conditions.
Le progrès est donc réel, mais il reste un gouffre entre « ça fonctionne » et « c’est agréable ». Une RX 9070 XT est parfaitement capable de faire tourner Cyberpunk 2077 à des fréquences d'image autrement plus confortables sans lui ajouter une énorme couche de calcul neuronal. DLSS 5 doit donc encore subir une cure d’optimisation particulièrement sévère avant que l’on puisse parler d’une véritable alternative exploitable.
Le projet montre néanmoins quelque chose de beaucoup plus intéressant que son simple compteur de FPS. Le Neural Rendering de NVIDIA semble pouvoir s’exécuter sur une architecture concurrente dès lors que celle-ci dispose des capacités de calcul nécessaires. Autrement dit, les cœurs CUDA et Tensor ne constituent peut-être pas une barrière si infranchissable que ça pour cette partie du DLSS 5.
Pour les joueurs équipés d’une Radeon, il reste évidemment quelques obstacles. Le projet vise actuellement les jeux DirectX 12 utilisant FSR, tandis que certaines protections anti-triche peuvent empêcher l’injection des composants nécessaires. Il s’agit donc avant tout d’un terrain de jeu pour les amateurs de mods et d’expérimentations, pas encore d’une solution universelle que l’on pourrait recommander sans réserve.
Mais après avoir vu le DLSS 5 s’inviter sur les RTX 40, voilà maintenant les Radeon RX 9000 et RX 7000 qui entrent dans la danse. Et le plus intéressant n’est peut-être même pas que cela fonctionne aujourd’hui à 30 ips. C’est que la communauté travaille à rendre cette technologie (en partie) indépendante du matériel NVIDIA. Reste à savoir jusqu’où ce projet va aller. Si les prochaines versions continuent de grignoter en performances, les Radeon pourraient aussi bénéficier du Neural Rendering de NVIDIA dans d'intéressantes conditions.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.