Deux ans avant cette interdiction, en 1971, les États-Unis avaient abandonné leur projet d’avion supersonique civil, le Boeing 2707, un concurrent direct du Concorde. En interdisant, dès 1973, la quasi-totalité des vols supersoniques civils au-dessus du territoire américain, la FAA avait cantonné le Concorde à quelques liaisons transatlantiques, entre Paris ou Londres et New York. ON vous avait annoncé que depuis le 2 juillet, la FAA propose de remplacer cette interdiction par un critère acoustique, et un avion civil pourrait franchir Mach 1 au-dessus des terres à condition que l’intensité de son bang, une fois au sol, ne dépasse pas un seuil gênant.

Ce changement concerne l’Overture, développé par Boom Supersonic, et le X-59 de la NASA. Le premier doit voler à Mach 1,7, avec 64 à 80 passagers à bord, et ses livraisons sont espérées d’ici la fin de la décennie.

Boom Supersonic a d’ailleurs déjà fait franchir le mur du son à son démonstrateur XB-1, le 28 janvier 2025, à trois reprises et sans bang audible au sol. L’entreprise explique ce résultat par un phénomène de réfraction atmosphérique, le Mach cutoff. Au-delà d’une certaine altitude, l’onde de choc est inaudible au sol. Les ingénieurs de la NASA ont façonné le X-59 pour disperser le choc en plusieurs ondes plus discrètes. Le XB-1 de Boom Supersonic dépend plutôt de l’altitude de vol et des conditions atmosphériques du moment. Selon Blake Scholl, fondateur de Boom Supersonic, un tel vol peut être « abordable, durable et agréable, pour ceux qui sont à bord comme pour ceux qui sont au sol ».

Le régulateur américain n’a pourtant précisé aucun délai pour l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle.