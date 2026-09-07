Après le 32X3A présenté plus tôt cette année, TCL profite de l’IFA 2026 pour ajouter un second moniteur OLED+ à sa gamme européenne. Plus compact, le nouveau 27X3B fait l’impasse sur la 4K et le Dual Mode pour retenir une dalle QHD à 280 Hz, avec un positionnement qui mise davantage sur la polyvalence, le design et l’audio intégré.
TCL avait déjà posé les bases de sa gamme de moniteurs 2026 avec le 32X3A OLED+ comme modèle vitrine. À Berlin, le constructeur lui ajoute un petit frère de 27 pouces qui adopte une approche sensiblement différente.
Du QHD à 280 Hz, mais la concurrence va déjà plus loin
Le 27X3B repose sur une dalle Tandem WOLED de 27 pouces en définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) avec un rafraîchissement maximal de 280 Hz. Contrairement au 32X3A, il ne propose pas de Dual Mode permettant de sacrifier la définition pour grimper jusqu’à 480 Hz.
Ces 280 Hz méritent d’être replacés dans le marché de 2026. À titre de comparaison, le MSI MPG 271QRX QD-OLED propose déjà du QHD à 360 Hz pour environ 550 euros, tandis que le MAG 272QP QD-OLED X50 pousse jusqu’à 500 Hz pour 699,90 euros. À près de 1 000 euros, le TCL 27X3B ne pourra donc clairement pas s’appuyer sur sa seule fréquence de rafraîchissement pour justifier son positionnement.
Son autre argument technique tient à la dalle Tandem OLED. Cette architecture empile plusieurs couches émissives afin d’obtenir davantage de luminosité à efficacité comparable, avec aussi l’objectif d’améliorer la durabilité de la dalle. TCL annonce ici un pic pouvant dépasser 1 300 cd/m² sur de petites fenêtres, alors que le moniteur est également certifié VESA DisplayHDR True Black 400.
La dalle reçoit aussi un traitement semi-mat. Sous les éclairages du salon, les reflets étaient bien contenus sans donner à la surface l’aspect très diffus de certains traitements mats plus agressifs.
TCL mise sur la polyvalence, le design et surtout le son
La série X ne vise pas uniquement les joueurs. TCL la présente également comme une gamme adaptée aux créatifs, graphistes et utilisateurs qui passent de longues heures devant leur écran.
Le 27X3B soigne donc davantage son design que les séries purement gaming de la marque et intègre surtout des haut-parleurs orientés vers l’utilisateur, avec un traitement audio signé Bang & Olufsen. L’idée est de pouvoir retirer son casque après plusieurs heures de jeu ou de travail sans devoir immédiatement passer par des enceintes externes. Nous n’avons toutefois pas pu écouter le système dans des conditions suffisamment sérieuses pour juger de ce qu’apporte réellement cette collaboration.
Côté ergonomie, le pied permet l’inclinaison avant/arrière uniquement, en raison de son système audio qui lui impose ces contraintes. Côté connectique, le 27X3B fait aussi quelques concessions par rapport au 32 pouces : il dispose de deux HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4 et d’une sortie casque 3,5 mm, mais fait l’impasse sur l’USB-C avec Power Delivery et sur le KVM. Un choix un peu surprenant pour un modèle que TCL présente justement comme suffisamment polyvalent pour séduire aussi les créatifs et les utilisateurs en télétravail.
TCL nous a indiqué une commercialisation fin septembre aux alentours de 1 000 euros en France. À ce tarif, le constructeur fait donc un pari assez inhabituel : celui d'un design plus travaillé, d'une dalle Tandem OLED et surtout d'un système audio bien plus ambitieux que la moyenne.
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