La série X ne vise pas uniquement les joueurs. TCL la présente également comme une gamme adaptée aux créatifs, graphistes et utilisateurs qui passent de longues heures devant leur écran.



Le 27X3B soigne donc davantage son design que les séries purement gaming de la marque et intègre surtout des haut-parleurs orientés vers l’utilisateur, avec un traitement audio signé Bang & Olufsen. L’idée est de pouvoir retirer son casque après plusieurs heures de jeu ou de travail sans devoir immédiatement passer par des enceintes externes. Nous n’avons toutefois pas pu écouter le système dans des conditions suffisamment sérieuses pour juger de ce qu’apporte réellement cette collaboration.