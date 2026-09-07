Les robots tondeuses sont la nouvelle star de l'IFA. Les constructeurs s'en sont tous donnés à cœur joie pour présenter leurs nouveaux modèles, dont Mammotion, qui a sorti la quatrième itération de sa série LUBA, ainsi qu'un "one more thing" de taille.

Le LUBA 4 est le nouveau robot grand public du fabricant. ©Mammotion
Le LUBA 4 est le nouveau robot grand public du fabricant. ©Mammotion

Alors que les autres constructeurs se sont rués sur des nouveautés à foison, Mammotion s'est contenté de peu à l'IFA. Le constructeur chinois a présenté sa gamme de robots tondeuses LUBA 4, ainsi qu'une gamme Maston, conçue pour les professionnels.

Un LUBA 4 AWD simple mais efficace

Successeur du LUBA 3, le LUBA 4 est destiné au grand public pour l'entretien des terrains complexes, la série LUBA 4 AWD intègre un système de navigation nommé Tri-Fusion. Celui-ci s'appuie sur une triple architecture de détection redondante comprenant un ensemble de quatre caméras (placées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière), un module LiDAR à 360°, ainsi que le système NetRTK.

Le robot tondeuse peut s'équiper d'un coupe bordures en option. ©Mammotion
Le robot tondeuse peut s'équiper d'un coupe bordures en option. ©Mammotion

Ce qui permet au robot de se déplacer sans cogner les obstacles environnants. Dans des conditions de faible luminosité aussi, il fera tout autant attention à son environnement, quand la majorité des robots tondeuses sont faits pour fonctionner essentiellement de jour.

Le LUBA 4 AWD peut aller en marche avant comme en marche arrière. Ses roues avant sont motrices et directrices, et indépendantes. Ce qui évite les demi-tours forcés sur place, limitant par conséquent le frottement des roues sur l'herbe.

Toutes les roues sont motrices, les roues avant sont également directrices. ©Mammotion

Mammotion peut également ajouter un coupe-bordures additionnel à l'appareil, permettant de tondre à ras des murs et clôtures. Ce qui évite ainsi une finition manuelle au coupe-bordure ou à la débroussailleuse.

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Mammotion Maston : une gamme professionnelle imposante

Pour la gestion des grands espaces verts, Mammotion présente la solution commerciale Maston. Ce système associe le matériel de tonte à la plateforme « Mammotion Fleet Management », permettant de coordonner plusieurs machines sur une même zone à partir d'un tableau de bord centralisé. L'utilisateur peut y suivre les performances de tonte et accéder à un service de diagnostic à distance.

Le Maston est un modèle dédié aux professionnels. ©Mammotion

La série Maston utilise le système Tri-Fusion 2.0 du constructeur pour maintenir son positionnement sur des terrains vastes ou difficiles. Elle se décline en deux configurations de coupe :

  • Maston Rotary : conçue pour la coupe de la broussaille dense et le débroussaillage dans les zones encombrées.
  • Maston Flail : destinée à l'entretien des gazons fins nécessitant une finition soignée.
Petites lames classiques ou réelles lames de tondeuse, c'est au choix sur le Maston. ©Mammotion

Côté maintenance, l'appareil est modulaire dans sa conception. Les composants principaux, tels que les disques de coupe, les capteurs, les roues et la batterie, peuvent être changés rapidement, afin de faciliter les interventions directement sur le terrain. Enfin, la gamme est accompagnée d'une station de recharge rapide de 500 W visant à proposer une charge rapide.