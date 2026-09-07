Successeur du LUBA 3, le LUBA 4 est destiné au grand public pour l'entretien des terrains complexes, la série LUBA 4 AWD intègre un système de navigation nommé Tri-Fusion. Celui-ci s'appuie sur une triple architecture de détection redondante comprenant un ensemble de quatre caméras (placées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière), un module LiDAR à 360°, ainsi que le système NetRTK.