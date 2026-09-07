Nous ne l'avions pas vu venir, mais la technologie DLSS 5 semble avoir un impact autrement plus important que les précédentes versions sur la consommation des GPU.
Le DLSS 5 promet des images plus réalistes grâce au rendu neuronal de NVIDIA. Mais certains tests montrent aussi une contrepartie nettement moins séduisante : la consommation électrique des cartes graphiques peut s’envoler et le phénomène ne se limite pas à la monstrueuse GeForce RTX 5090.
Sur RTX 5090, DLSS 5 pousse la conso jusqu'à 800 W
Il fallait évidemment commencer par elle. La GeForce RTX 5090 est un monstre de puissance, mais dès lors que DLSS 5 entre en action, elle nous rappelle qu'elle est aussi – plus que jamais – un monstre de consommation électrique.
Relevé par nos confrères de VideoCardz, les premiers de Tom's Hardware soulignent ainsi le double cas de la GeForce RTX 5090 Founders Edition de NVIDIA et celui de la RTX 5090 Lightning Z signée MSI. La première flirte déjà régulièrement avec sa limite de 575 W, mais la seconde fait carrément exploser les compteurs : son BIOS autorisant jusqu'à 1000 W permet une consommation atteignant carrément 802 W sur le jeu Control.
Le phénomène n’est en réalité pas limité à un seul jeu. Dans Cyberpunk 2077, l’activation du DLSS 5 fait passer la RTX 5090 Founders Edition de 482 à 551 W, tandis que la Lightning Z grimpe de 580 à 723 W. Dans Hogwarts Legacy, cette dernière passe encore de 480 à 720 W, soit 240 W supplémentaires, ou une hausse de 50 %. Et dans Control, les 691 W déjà consommés sans Neural Rendering deviennent donc 802 W une fois le DLSS 5 activé. Autant dire que les Tensor Cores ne chôment pas.
Il faut toutefois remettre ces chiffres dans leur contexte. Les essais ont été réalisés avant la disponibilité officielle de DLSS 5 avec une implémentation communautaire d’un modèle ayant fuité, via OptiScaler. Surtout, la Lightning Z n’est pas une RTX 5090 comme les autres : ses deux connecteurs 12V-2x6 et son BIOS Extreme lui donnent une marge électrique considérablement supérieure aux 575 W de la Founders Edition. Il ne faudrait donc pas conclure que toutes les RTX 5090 vont soudainement consommer 800 W. En revanche, ces essais montrent quelque chose de beaucoup plus intéressant : lorsqu’on lui donne de la marge, le rendu neuronal du DLSS 5 se goinfre.
Toutes les GeForce RTX série 50 concernées
C’est précisément là que le sujet pourrait même être qualifié de préoccupant. Si on s'arrête aux seuls 802 W de la Lightning Z dans certains cas, on pourrait aisément classer l'affaire.
Or le DLSS 5 semble augmenter sensiblement la consommation de modèles beaucoup plus raisonnables et sur la version finale de la technologie. Les premiers relevés montrent ainsi qu’une RTX 5080 peut elle aussi voir sa consommation progresser d’environ une centaine de watts lorsque le Neural Rendering entre en action, jusqu’à atteindre sa limite de puissance de 360 W. Le phénomène touche donc déjà le deuxième étage de la gamme Blackwell.
Et ce n'est pas tout. Nos confrères d'HardwareLUXX ont fait quelque chose que nous avons laissé de côté par manque de temps : leur test technique sur NBA 2K27 met en lumière la consommation des cartes sans/avec DLSS 5 et le résultat est éloquent.
HardwareLUXX a réalisé des tests de consommation sur NBA 2K27. © HardwareLUXX
- Sur une GeForce RTX 5070, on parle de 147 W en FHD, 206 W en QHD et 250 W en activant DLSS 5 en mode qualité.
- Sur une GeForce RTX 5070 Ti, les chiffres passent à 192 W, 261 W et 300 W pour DLSS 5, toujours en mode qualité.
- Sur une GeForce RTX 5080, la comparaison se limite à 4K vs DLSS 5, mais l'écart reste majeur : on passe de 291 W à 349 W.
- Enfin, sur une GeForce RTX 5090, la comparaison est la même et l'augmentation encore plus nette : on passe de 374 W à 575 W.
Jusqu'à présent, nous ne mesurions pas l'impact de DLSS sur la consommation des cartes graphiques car il n'avait jamais semblé être une réelle variable. Il est encore très tôt, mais tout porte à croire que ce n'est plus le cas avec DLSS 5 et que l'augmentation de la consommation est ici conséquente. Forcément, cela va modifier un peu le débat qui jusqu'à présent portait sur la cohérence du rendu DLSS 5 avec l'intention des créateurs.
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