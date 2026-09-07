Il fallait évidemment commencer par elle. La GeForce RTX 5090 est un monstre de puissance, mais dès lors que DLSS 5 entre en action, elle nous rappelle qu'elle est aussi – plus que jamais – un monstre de consommation électrique.

Relevé par nos confrères de VideoCardz, les premiers de Tom's Hardware soulignent ainsi le double cas de la GeForce RTX 5090 Founders Edition de NVIDIA et celui de la RTX 5090 Lightning Z signée MSI. La première flirte déjà régulièrement avec sa limite de 575 W, mais la seconde fait carrément exploser les compteurs : son BIOS autorisant jusqu'à 1000 W permet une consommation atteignant carrément 802 W sur le jeu Control.