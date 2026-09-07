Quoi qu'il en soit, pour rassurer tout le monde, TokDrive impose une vérification d'identité avant le premier essai. Le propriétaire, comme le conducteur qui veut essayer son véhicule, fournissent une pièce d'identité et un selfie via Stripe Identity, un service qui compare les deux pour confirmer que chacun est bien celui qu'il prétend être. Le jour J, c'est le propriétaire qui garde la main : il choisit qui monte dans sa voiture, vérifie le permis avant de tendre les clés, et reste à bord pendant tout le trajet plutôt que de laisser l'acheteur seul au volant. Attention cependant à ne pas confondre deux assurances : celle que TokDrive a souscrite couvre son propre rôle d'intermédiaire, pas un accident survenu pendant l'essai. En cas de pépin sur la route, c'est l'assurance auto classique du propriétaire qui doit intervenir, une couverture que l'entreprise recommande elle-même de vérifier au préalable plutôt que de la considérer comme acquise. Quant aux données personnelles récoltées pour ces vérifications, elles restent encadrées par le RGPD.