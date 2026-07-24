Selon les données du secteur, plus de 90 % des acheteurs français commencent leur recherche en ligne, avec un volume de vérifications préalables sans commune mesure avec les pratiques d’il y a une décennie. Le week-end passé à enchaîner les visites de concessions automobiles pour collecter des brochures et des argumentaires appartient largement au passé.

Ce qui a changé n’est pas seulement le support, mais la nature de l’information disponible. L’annonce en ligne moderne agrège photos haute définition, historique déclaré, fiche technique complète et positionnement tarifaire par rapport au marché. À cela s’ajoutent des couches externes que le vendeur ne contrôle pas : forums de propriétaires, retours d’expérience sur la fiabilité à 100 000 km, remontées de pannes récurrentes sur telle motorisation ou telle boîte de vitesses.L’effet est particulièrement net sur le marché de l’occasion, où la variabilité de l’état d’un même modèle rend la préparation décisive. Un acheteur attentif compare aujourd’hui plusieurs dizaines d’annonces, recoupe les tarifs sur plusieurs régions et identifie les défauts connus d’une génération avant même d’avoir contacté un seul vendeur. La recherche s’est transformée en enquête méthodique.