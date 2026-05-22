Vous l'avez sans doute vu passer sur vos réseaux sociaux. Une prétendue étude DEKRA affirme que les écrans tactiles des voitures modernes seraient condamnés après dix ans, forçant un remplacement dont le coût pourrait représenter jusqu'à 80 % de la valeur résiduelle du véhicule sur le marché de l'occasion. Cette affirmation circule activement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Nous avons vérifié.
L'étude n'existe pas et DEKRA le confirme
Soyons précis sur ce point, car les articles qui ont relayé cette rumeur ne l'ont pas été. La rédaction de La DH a contacté directement DEKRA : l'organisme a formellement confirmé ne pas avoir réalisé d'étude sur la durée de vie des écrans embarqués. Il ne s'agit donc pas d'un document introuvable ou mal archivé. Il n'existe tout simplement pas.
La chaîne de transmission du chiffre "10 à 12 ans" est en réalité traçable. Ce chiffre proviendrait à l'origine d'un article de Caradisiac citant non pas DEKRA, mais un fournisseur chinois de dalles, Shenzhen Disen Display Technology Co, une entreprise commerciale dont les données marketing ont été progressivement réattribuées à DEKRA au fil des partages sur les réseaux sociaux, sans que personne ne vérifie la substitution. Un mécanisme classique de désinformation par glissement d'attribution.
DEKRA a bien travaillé sur les écrans de voiture, mais dans un tout autre registre. L'organisme a publié en juillet 2023 son Road Safety Report 2023 "Technology and People", disponible en téléchargement libre. Dans ce rapport, DEKRA Accident Research a conduit une expérimentation avec 80 conducteurs confrontés à des tâches de commande dans deux véhicules instrumentés. Le Dr Thomas Wagner, psychologue du trafic chez DEKRA, y documente les difficultés cognitives liées à la multiplication des menus tactiles et à l'absence de retour haptique. Il y réclame notamment que les fonctions de sécurité essentielles restent accessibles via des commandes physiques "y compris en cas de défaillance d'un écran tactile". Le sujet est l'ergonomie et la distraction au volant, pas l'obsolescence des dalles.
Un écran de voiture, ce n'est pas une tablette
La confusion entre durée de vie d'une dalle grand public et durée de vie d'un écran automobile est compréhensible, mais elle est techniquement trompeuse.
La plupart des écrans embarqués reposent sur des dalles LCD TFT à rétroéclairage LED, avec des variantes IPS ou VA selon les modèles. Les véhicules haut de gamme intègrent de plus en plus de l'OLED, voire du LCD à rétroéclairage MiniLED pour les affichages les plus sophistiqués. Ces technologies sont proches dans leur principe de celles des tablettes ou des moniteurs, à l'exception qu'elles répondent à des spécifications radicalement différentes, regroupées sous l'appellation "automotive grade".
Concrètement, un écran automobile doit être qualifié selon la norme ISO 16750 pour résister aux vibrations mécaniques, aux cycles thermiques allant de -40 °C à +105 °C, à l'humidité, à l'exposition UV prolongée et aux cycles marche/arrêt répétés sur la durée de vie du véhicule. Une dalle grand public n'est soumise à aucune de ces contraintes. L'analogie avec une tablette minimise donc considérablement l'écart de conception (et en partie de coût).
Par ailleurs, réduire l'écran à sa dalle serait trompeur. Un écran automobile est un module complet : dalle, couche tactile, verre de protection traité antireflet, collage optique (crucial pour la lisibilité en plein soleil), connecteurs, électronique de pilotage, logiciel et parfois calculateur d'infodivertissement intégré. Lorsqu'un écran "tombe en panne", la cause peut se situer à n'importe quel étage : le rétroéclairage, la nappe de connexion, une carte électronique, un bug logiciel ou le stockage interne. Ce diagnostic en couches explique en partie pourquoi la réparation est souvent remplacée par le changement du module complet.
Qui fabrique ces écrans, et pourquoi ça coûte si cher ?
Les constructeurs automobiles ne produisent pas leurs dalles. Ils définissent l'interface, le design et l'intégration dans le véhicule, et s'appuient sur deux niveaux de fournisseurs.
Au premier niveau, les fabricants de panneaux : LG Display et Samsung Display dominent le segment OLED automobile ; BOE, Tianma, AUO, Innolux, Japan Display, Sharp et TCL CSOT fournissent l'essentiel des volumes LCD, avec une montée en puissance marquée de l'industrie chinoise ces dernières années.
Ensuite interviennent des équipementiers comme Continental, Bosch, Visteon, Denso, Valeo, Marelli, Forvia, qui transforment une dalle brute en module complet validé pour l'environnement automobile, parfois intégré à un système d'infodivertissement, aux caméras de recul, aux commandes de climatisation ou aux calculateurs d'aide à la conduite.
C'est cette chaîne qui explique la structure des coûts. En atelier réseau constructeur, on ne remplace généralement pas une dalle seule, mais un bloc fonctionnel complet, souvent non dissociable du reste de l'architecture électronique du véhicule. Le coût de la main-d'œuvre de diagnostic et de calibrage post-remplacement s'y ajoute.
Le vrai risque : l'obsolescence logicielle, pas mécanique
Une dalle LCD bien conçue peut fonctionner pendant plusieurs dizaines de milliers d'heures dans des conditions de laboratoire. En conditions réelles, le vieillissement se manifeste le plus souvent par une perte progressive de luminosité ou d'homogénéité, rarement par une mort soudaine. L'idée d'une "date d'expiration" à dix ans fixée dans le silicium n'a aucun fondement. Le risque réel est ailleurs, et il est double.
Premier risque : la dépendance fonctionnelle. Il y a quinze ans, la panne d'un écran GPS était pénible mais jamais bloquante. Les commandes de chauffage, de ventilation, de dégivrage restaient accessibles via des boutons physiques. Sur un nombre croissant de véhicules récents, l'écran central concentre la climatisation, les profils de conduite, les caméras, les aides à la conduite et parfois l'affichage de la vitesse. La panne a changé de nature : elle peut rendre le véhicule difficilement utilisable au quotidien. C'est précisément le point que le Dr Wagner soulève dans le rapport DEKRA 2023.
Second risque, souvent ignoré : l'obsolescence logicielle. Un écran physiquement intact peut devenir inutilisable si le constructeur cesse de maintenir le système embarqué. Tesla a ainsi dû lancer une campagne de remplacement de modules de mémoire flash sur des Model S et Model X de première génération, non pas parce que les dalles étaient défaillantes, mais parce que le composant de stockage atteignait sa limite d'écritures après plusieurs années de mises à jour. D'autres constructeurs (Ford, Stellantis) ont rencontré des problèmes similaires de connectivité abandonnée sur des systèmes anciens. L'obsolescence, dans ce cas, n'est pas un défaut matériel : c'est une décision logicielle ou commerciale.
Ce que la rumeur révèle malgré elle
Revenons un instant à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Une affirmation sans source, attribuée à un organisme sérieux, chiffrée avec précision, relayée par des dizaines de sites sans que personne ne vérifie : le mécanisme est rodé. Il fonctionne d'autant mieux que le fond n'est pas entièrement faux. Les voitures récentes dépendent effectivement de leur écran comme aucun véhicule avant elles ne l'a fait. Une panne peut effectivement coûter plusieurs milliers d'euros. Et un constructeur peut effectivement décider, sans tambour ni trompette, de cesser de maintenir le logiciel qui fait tourner cet écran, rendant le véhicule presque obsolète.
C’est cette question-là qui mérite d’occuper le devant de la scène : non pas la durée de vie théorique d’une dalle, mais la capacité réelle à faire durer un véhicule lorsque son cœur électronique dépend de logiciels, de serveurs, de mises à jour et de pièces dont la disponibilité n’est pas garantie sur toute la durée de vie de la voiture. La rumeur était fausse. Le malaise qu’elle exprimait, lui, est bien réel.