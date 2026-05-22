DEKRA a bien travaillé sur les écrans de voiture, mais dans un tout autre registre. L'organisme a publié en juillet 2023 son Road Safety Report 2023 "Technology and People", disponible en téléchargement libre. Dans ce rapport, DEKRA Accident Research a conduit une expérimentation avec 80 conducteurs confrontés à des tâches de commande dans deux véhicules instrumentés. Le Dr Thomas Wagner, psychologue du trafic chez DEKRA, y documente les difficultés cognitives liées à la multiplication des menus tactiles et à l'absence de retour haptique. Il y réclame notamment que les fonctions de sécurité essentielles restent accessibles via des commandes physiques "y compris en cas de défaillance d'un écran tactile". Le sujet est l'ergonomie et la distraction au volant, pas l'obsolescence des dalles.