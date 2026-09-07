Selon The Next Web qui rapporte l'information, Tommaso Calarco, secrétaire du comité consultatif de l'UE sur les technologies quantiques, résume les besoins du secteur en trois mots : argent, rapidité, collaboration. Le futur texte peut répondre aux deux derniers, pas au premier. Il reproche aux États membres de ne pas assez mutualiser leurs ressources et estime que cette occasion ne se représentera pas pour l'Europe. Nous rapportions en juin dernier que l'Union avait déjà fixé ses échéances sur la partie cryptographique du quantique, et en France, l'ANSSI cessera de certifier les produits dépourvus de standards post-quantiques dès 2027.