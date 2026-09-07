Ayant récemment remplacé l’app Fitbit, Google Health fait des siennes : l’assistant IA serait loin d’être fiable sur le plan du suivi alimentaire, au grand dam des utilisateurs.
Google a lancé Fitbit Air, son bracelet connecté le plus compact, au printemps dernier. Dans le même temps, le géant a unifié ses outils de santé et remplacé l’application Fitbit par Google Health. Il a aussi mis en place un module spécial nutrition boosté à l’IA, qui aide notamment les utilisateurs à atteindre leurs objectifs caloriques. Hélas, ce dernier ne semble pas tout à fait au point…
Des calculs caloriques erronés énervent les utilisateurs
Un problème, découvert par nos confrères de TechRadar, prend ces temps-ci de plus en plus d’ampleur sur le web : des utilisateurs se plaignent d’incohérences concernant le suivi des calories par Google Health. Dans un fil Reddit nommé « L'enregistrement alimentaire par le coach IA est tellement inexact que c’en est presque dangereux », une personne explique, par exemple que l’assistant surévalue régulièrement certains aliments et en sous-évalue d’autres.
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C’est malheureusement loin d’être la seule critique : un autre utilisateur a constaté, non sans agacement, que ses enregistrements n’étaient pas toujours conservés par l’outil et a qualifié son utilisation de « combat sans fin ». D’autres expliquent aussi que la fonctionnalité est un véritable « casse-tête » et partagent des alternatives plus fiables. Cette série de couacs vient s’ajouter à bien d'autres problèmes déjà recensés par les utilisateurs.
La fiabilité de Google Health, un chantier encore en cours
En effet, depuis que le nouveau Coach IA est aux commandes, les soucis se multiplient : séances de sport modifiées sans raison, conseils incohérents, données importées depuis des outils tiers altérées, etc. La grogne est telle qu’elle a fini par remonter aux oreilles de Google.
Hélas, au lieu de se retrousser les manches et d’améliorer la précision de son outil, le géant de la Tech a seulement permis aux utilisateurs de masquer son intelligence artificielle. Aucune solution plus pérenne n’est, pour l’heure, disponible et on doute que cela suffira à redonner le sourire aux mécontents, notamment ceux qui ont payé pour un abonnement Premium.
En attendant que les choses évoluent, il faudra, plus que jamais, ouvrir l’œil et le bon et éviter de trop se fier aux dires de cette IA. Un conseil qui vaut pour l'usage de cette technologie en général.
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