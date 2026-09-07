Google a lancé Fitbit Air, son bracelet connecté le plus compact, au printemps dernier. Dans le même temps, le géant a unifié ses outils de santé et remplacé l’application Fitbit par Google Health. Il a aussi mis en place un module spécial nutrition boosté à l’IA, qui aide notamment les utilisateurs à atteindre leurs objectifs caloriques. Hélas, ce dernier ne semble pas tout à fait au point…