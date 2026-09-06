Conçue par Gerardus Mercator en 1569 pour les marins européens, la projection qui porte son nom garde les lignes de cap constantes et c’est un atout pour la navigation. Elle est aujourd’hui encore la carte la plus utilisée au monde, des salles de classe aux applications numériques. Sur cette carte, les surfaces sont de plus en plus grandes à mesure que la distance à l’équateur augmente, et l’Afrique prend une taille proche de celle du Groenland, alors que le continent est environ quatorze fois plus grand.

Le Togo a porté cette résolution à l’ONU au nom de l’Union africaine, dans le but de corriger cette distorsion. Les États-Unis ont voté contre, tandis que l’Estonie, la Géorgie, la Lituanie, la Moldavie, la Serbie et l’Ukraine se sont abstenues. La résolution n’a toutefois pas de force contraignante. Elle ne rend la projection de Mercator ni obligatoire ni interdite.

