En France, le débat sur les dangers des réseaux sociaux porte surtout sur les mineurs, qui seront bientôt adultes. Et malgré une récente étude qui nuance certaines craintes, notamment sur leurs effets sur le cerveau, le 21 juillet, le Parlement a voté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, par 279 voix contre 81. Mais le Conseil constitutionnel a intégralement censuré ce texte le 14 août. Selon ses juges, la loi concernait l’ensemble des services de mise en relation, sans exception, sans laisser aux parents la possibilité de l’adapter à la maturité de leur enfant. En complément, le Conseil a relevé que la vérification d’âge prévue aurait nécessité la collecte de pièces d’identité, sans garantie légale suffisante encadrant cette collecte.

Au-delà des mineurs, une étude de l’Insee, publiée en octobre 2025 à partir de l’enquête EpiCov, a interrogé 65 423 adultes sur leurs usages numériques et leur santé mentale. Plus de la moitié des 18-24 ans déclaraient alors s’exposer à quatre heures ou plus d’écrans par jour, en dehors du travail ou des études. Chez les femmes de cette tranche d'âge qui consultent les réseaux sociaux au moins cinq fois par heure, la prévalence de symptômes dépressifs s’élève à 29 %, contre 18 % en moyenne pour l'ensemble des 18-24 ans.

Les adolescents sont au centre du débat français. En revanche, l’étude américaine concerne des adultes de 18 à 70 ans. Or, cette tranche d'âge n’était pas concernée par la loi française invalidée en août. Selon les auteurs, il ne suffit pas de mesurer ce lien pour déterminer si les niveaux d’exposition observés représentent, à eux seuls, un risque cliniquement significatif.