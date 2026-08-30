L’Agence nationale de sécurité sanitaire a publié en début d’année un rapport de plus de 500 pages. Ses auteurs ont analysé plus de mille études scientifiques accumulées en six ans. L’usage des réseaux sociaux retarde systématiquement l’heure du coucher, selon ce rapport, et dégrade la qualité du sommeil.

Plus alarmant encore, les adolescents utilisateurs présentent aussi davantage de troubles anxieux et dépressifs ; les filles sont les plus touchées. Ses auteurs établissent par ailleurs un lien avec les troubles alimentaires, via l’exposition à des standards de beauté inatteignables. 58 % des 12-17 ans utilisent les réseaux sociaux quotidiennement, et 42 % d’entre eux passent entre deux et cinq heures par jour sur ces plateformes.

Cette nouvelle étude finlandaise a certes de quoi surprendre et elle concerne le lien entre le temps d’écran et ses effets sur le cerveau, mais fera-t-elle le poids face aux décisions prises par certains pays pour protéger les adolescents des dangers des écrans, et in fine, des réseaux sociaux ?

Le Parlement a adopté, le 21 juillet, une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, votée par 279 voix contre 81 à l’Assemblée nationale et par 243 voix contre 2 au Sénat. Emmanuel Macron et l’ancien Premier ministre Gabriel Attal soutenaient cette proposition. Le Parlement imposait aussi aux plateformes de vérifier l’âge de l’ensemble de leurs utilisateurs, YouTube et WhatsApp compris pour certaines fonctions, sous peine de sanctions réservées aux seules entreprises.

Des députés de La France insoumise et du Parti socialiste ont saisi le Conseil constitutionnel deux jours après ce vote. Le 14 août, les Sages ont censuré la loi, jugée contraire à la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel a jugé son périmètre trop large, incapable de distinguer les plateformes à risque des messageries collaboratives ou éducatives. Les Sages ont aussi retenu l’ampleur de la collecte de documents d’identité qu’aurait entraînée une vérification d’âge généralisée. En attendant, on apprend que les mineurs ont déjà trouvé la parade, et elle est toute simple : ils consultent des sites pornos sans vérification de l'’âge.

Plus loin de l’Hexagone, l’Australie a de son côté interdit l’accès de ces plateformes aux moins de 16 ans, à partir du 10 décembre 2025, avec une efficacité relative, et l’Allemagne a pour sa part instauré une sorte de couvre-feu permanent en confiant les contrôles d’accès au matériel et non plus aux applications.

