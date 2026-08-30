Mettre en place une mesure de vérification d'âge sur les plateformes pornographiques s'annonce extrêmement difficile. La preuve avec ces nouveaux chiffres qui montrent que ça n'a trop bougé du côté des jeunes.
Quand finalement la France mettait en place une obligation de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes pornographiques, afin d'en éloigner les mineurs, beaucoup ont affirmé que ça serait inefficace (ce qui n'a pas empêché un géant comme Pornhub de partir). En cause, la facilité qu'il y aurait à détourner ce mur en utilisant un VPN. Et pourtant, il semble qu'il n'y ait même pas besoin de ce subterfuge aujourd'hui en France.
78% des mineurs ayant eu accès à du contenu pornographiques ces douze derniers mois l'ont fait sur des plateformes qui ne vérifient pas l'âge
On a beaucoup glosé sur l'efficacité ou non de mettre en place une vérification de l'âge à l'entrée des sites pour adultes. Car techniquement, il y aurait moyen de passer outre (comme avec les VPN). Mais dans la réalité, il y a encore plus simple.
En effet, selon une étude de l'IFOP, seuls environ la moitié des Français ayant tenté ces douze dernier mois d'accéder à une plateforme pour adulte est tombée sur une demande de vérification de l'âge. Un énorme trou dans la raquette bien repéré par les adolescents, puisque 78% des mineurs qui ont visionné du contenu pornographiques ces douze derniers mois l'on simplement fait sur des plateformes ne vérifiant pas l'âge.
22% des jeunes de 15 à 17 ans ont arrêté de se rendre sur les sites pornographiques après la mise en place des vérifications
La même étude montre par ailleurs que 65% des mineurs consommant ce genre de contenu a cessé de consulter les sites demandant l'âge, pour ceux qui ne mettent pas en place cette mesure. Ils ne cherchent donc pas à accéder aux sites habituels en utilisant un VPN, mais vont simplement là où il n'y a pas de garde-fous.
On comprend aussi que la vérification de l'âge n'a pas dissuadé grand-monde chez les mineurs. Seuls 22% de ceux qui regardaient ces contenus avant l'arrivée de la vérification de l'âge ont arrêté cette habitude, quand un tiers a plutôt diminué sa consommation, et près de 40% continuent sur le même rythme qu'auparavant.
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