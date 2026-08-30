On a beaucoup glosé sur l'efficacité ou non de mettre en place une vérification de l'âge à l'entrée des sites pour adultes. Car techniquement, il y aurait moyen de passer outre (comme avec les VPN). Mais dans la réalité, il y a encore plus simple.

En effet, selon une étude de l'IFOP, seuls environ la moitié des Français ayant tenté ces douze dernier mois d'accéder à une plateforme pour adulte est tombée sur une demande de vérification de l'âge. Un énorme trou dans la raquette bien repéré par les adolescents, puisque 78% des mineurs qui ont visionné du contenu pornographiques ces douze derniers mois l'on simplement fait sur des plateformes ne vérifiant pas l'âge.