Météo-France a bénéficié, en 2024, d’un budget de 415,5 millions d’euros pour l’ensemble de son infrastructure, contre environ 5,4 milliards d’euros pour la NOAA américaine, soit treize fois plus. Ses recettes commerciales se sont élevées à 34,6 millions d’euros, soit 8 % de son budget total. Malgré cet écart avec les Américains, l’organisme public entretient un réseau de 550 stations de mesure et 25 radars Doppler. Deux supercalculateurs, Belenos et Taranis, cumulent 21,48 pétaflops de puissance de calcul. Les données ouvertes de Météo-France sont pourtant limitées à 42 heures de prévision pour le modèle Arome et à 96 heures pour Arpège, alors que la NOAA publie les siennes jusqu’à seize jours. Par ailleurs, le Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme intègre une partie des mesures françaises dans ERA5, le jeu de données que Google DeepMind a utilisé pour entraîner NeuralGCM, un modèle antérieur, en 2024. Le marché mondial de la prévision météorologique commerciale a représenté environ 2,2 milliards d’euros en 2024, et pourrait s’élever à 3,9 milliards d'euros en 2032, selon les estimations du secteur.

Météo-France développe cependant des émulateurs d’intelligence artificielle, avec l’Institut national de recherche en informatique et en automatique et le programme européen de calcul EuroHPC. Selon Virginie Schwarz, présidente-directrice générale de l’organisme, un émulateur d’intelligence artificielle peut être meilleur, plus rapide et moins coûteux qu’un modèle numérique classique. L’organisme pilote également, avec le Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme, le programme européen Destination Earth. Météo-France teste aussi des algorithmes de vision par ordinateur sur des webcams publiques, pour surveiller l’enneigement dans des zones jusque-là dépourvues de capteurs. Depuis 2024, un service de prévision du brouillard sur la Seine est fondé sur l’IA. La fiabilité des informations transmises aux autorités de navigation a progressé de vingt points.