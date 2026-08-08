Nous allons parler ici d'un phénomène, appelé îlot de chaleur urbain, qui désigne l'écart de température entre le centre-ville et sa périphérie rurale. Le bitume, le béton et les façades emmagasinent la chaleur le jour pour la restituer la nuit, tandis que le manque de végétation prive les rues de fraîcheur. Normalement, les plantes rafraîchissent l'air en évaporant leur eau, un mécanisme que le bitume, lui, ignore superbement. La nuit, quand le thermomètre refuse de baisser, le corps ne récupère plus vraiment, notre vigilance est en berne, notre concentration en chute libre, et les risques sanitaires accrus pour les personnes fragiles. Dans la nuit du 24 au 25 mai 2026, Rennes a enregistré sa toute première nuit tropicale d'un mois de mai, avec une température minimale de 22,4 °C en centre-ville contre 16,4 °C en zone rurale de référence, soit plus de 6 degrés d'écart en une seule nuit.