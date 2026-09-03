Avec ses annonces de l’IFA 2026, Dreame confirme surtout qu’il ne veut plus être cantonné au nettoyage des sols. La marque étend désormais son terrain de jeu à toute la maison, au jardin et, plus surprenant encore, à l’image avec la LEAPTIC Cube. L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete incarne assez bien cette ambition de montée en gamme, notamment avec sa vapeur à 180 °C, même s’il faudra évidemment confronter les promesses aux performances réelles.

La LEAPTIC Cube sera, elle, un tout autre test. Dreame s’attaque ici à un marché où DJI, Insta360 ou GoPro ont construit leur légitimité sur des années d’expertise optique et logicielle. Le nom de la marque ne suffira donc pas : tout se jouera sur la qualité d’image, la stabilisation et la pertinence de ses fonctions intelligentes.