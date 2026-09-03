À l’IFA 2026, Dreame présente l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, premier robot aspirateur équipé d’une source centrale de vapeur à 180 °C, les tondeuses tout-terrain A4 AWD Pro, la mini-caméra LEAPTIC Cube et lance en Europe la Série T d’aspirateurs-laveurs.
Dreame élargit son territoire à Berlin, du carrelage de cuisine aux pelouses de 5 000 m², en passant par la création vidéo. L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete reste la pièce maîtresse de cet IFA, avec une revendication que la marque pose clairement : première au monde à intégrer une source centrale de vapeur à 180 °C dans un robot aspirateur, mais également le record du nom de produit le plus long du salon. C’est une promesse thermique que seuls des tests indépendants pourront pleinement valider, mais les chiffres mécaniques qui l’entourent, eux, sont déjà vérifiables. À côté, les tondeuses A4 AWD Pro s’attaquent à des terrains que la plupart des robots refusent simplement de cartographier, la LEAPTIC Cube marque l’entrée de Dreame dans l’imagerie intelligente et la Série T, présentée lors de l’événement Dreame Sphere en mai dernier, entre enfin en distribution européenne ce mois-ci.
180 °C en quatre étapes : la vapeur centrale comme arme fatale
La source centrale de vapeur génère en quelques secondes une vapeur haute puissance diffusée par quatre sorties simultanées. Sous ces 180 °C, les taches sèches les plus incrustées se décollent avant que le rouleau n’intervienne, selon le processus en quatre étapes décrit par Dreame. Le taux d’élimination des bactéries revendiqué atteint 99,999 %, une performance annoncée par la marque qui restera à soumettre à des tests indépendants. Les données mécaniques confirment d’ores et déjà une pression au sol de 18 N et une vitesse de rotation du rouleau à 300 tr/min pour le système AquaRoll, plaçant cet appareil au-dessus des robots laveurs classiques qui travaillent à froid.
L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete est aussi le premier robot Dreame à combiner vapeur et serpillière à rouleau extensible. La technologie MopExtend atteint ici sa dernière génération : la serpillière s’étend jusqu’à 8 cm vers l’extérieur, soit deux fois plus que sur l’Aqua10 Ultra Roller Complete. Concrètement, les coins et les bordures, traditionnellement les angles morts de ce type de machine, deviennent accessibles sans repasser derrière à la main.
OmniSight 4.0, TripleUp et auto-nettoyage 100 °C : les trois couches d’hygiène
L’aspiration monte à 40 000 Pa, couplée à la double brosse anti-enchevêtrement HyperStream 2.0 : des poils pour les interstices étroits, du caoutchouc TPU souple pour les particules volumineuses sur les tapis. Le système OmniSight 4.0 reconnaît plus de 320 types d’objets, détecte des obstacles de 10 mm et réagit en 0,1 seconde. La technologie ProLeap lui permet de franchir des seuils à un seul niveau jusqu’à 5 cm et des obstacles à deux niveaux jusqu’à 10 cm, de quoi circuler sans blocage entre pièces et sur des tapis plus épais. Pour un aperçu de ce que la génération précédente proposait déjà, la série X60 avait posé les bases de cette mobilité étendue.
La technologie TripleUp soulève la brosse latérale de 10 mm, la brosse principale de 5 mm et la serpillière de 15 mm pour ne jamais croiser sec et humide sur les tapis. L’auto-nettoyage de la serpillière s’effectue à 100 °C, ce qui règle discrètement l’un des défauts récurrents des robots laveurs d’entrée de gamme : reposer une serpillière souillée sur le sol au cycle suivant. Sur ce seul point, la différence avec un aspirateur-laveur sans fil classique est concrète et mesurable.
A4 AWD Pro : quatre moteurs-roues pour les pelouses récalcitrantes
La série A4 AWD Pro s’adresse à des configurations de terrains que la plupart des tondeuses robotisées refusent de cartographier. Quatre moteurs-roues à couple élevé assurent une transmission intégrale permanente, permettant de gravir des pentes jusqu’à 90 % (42°) et de franchir des obstacles atteignant 7 cm. Les deux variantes couvrent des pelouses jusqu’à 3 500 m² et 5 000 m², ce qui sort clairement du périmètre d’une résidence urbaine standard. Le système de coupe à double disque de 40 cm embarque 12 lames, et la conception à double disque flottant épouse les irrégularités du terrain pour maintenir une hauteur de coupe homogène même sur surface bosselée.
Le système de perception OmniSense 4.0 combine LiDAR 3D à 360°, double positionnement RTK par satellite et réseau, vision IA binoculaire et deux capteurs latéraux inédits. La vision binoculaire reconnaît plus de 300 types d’obstacles ; un capteur infrarouge latéral détecte personnes, animaux domestiques et petite faune en bordure de pelouse, tandis qu’un capteur ToF gère la navigation au plus près des bordures et repère les risques de chute. EdgeMaster 4.0 déploie un bras de coupe mobile vers l’extérieur pour une tonte jusqu’à 0 cm des lisières. La 4G intégrée associe suivi antivol, localisation en temps réel, alertes de soulèvement, mode patrouille et surveillance vidéo. La batterie de 324 Wh fonctionne sous une plateforme 36 V, et la certification IPX6 autorise un nettoyage direct au tuyau d’arrosage.
LEAPTIC Cube et Série T : la caméra 55,9 g et les sols filoguidés ouvrent deux nouveaux fronts
Avec la LEAPTIC Cube, Dreame sort franchement de son terrain habituel. La mini-caméra pèse 55,9 g et marque, selon la marque, l’entrée dans une nouvelle génération d’imagerie intelligente. À ce format et avec cet ancrage IA, le positionnement cible les créateurs de contenu qui refusent de porter un équipement encombrant. Le pari est audacieux : convaincre un utilisateur qui fait confiance à Dreame pour ses sols de lui confier aussi ses vidéos, sur un marché où des acteurs solidement installés fixent depuis des années les attentes en matière de qualité d’image et de stabilisation.
Enfin, la Série T d’aspirateurs-laveurs, présentée lors du Dreame Sphere en mai dernier, entre pour sa part en distribution européenne à partir de ce mois-ci. La gamme était déjà disponible en Asie, mais elle accède désormais aux marchés européens. Ces deux lancements illustrent la même logique que l’ensemble de la semaine berlinoise : Dreame construit un écosystème pièce par pièce, en partant du robot de nettoyage pour aller vers des catégories inattendues.
Avec ses annonces de l’IFA 2026, Dreame confirme surtout qu’il ne veut plus être cantonné au nettoyage des sols. La marque étend désormais son terrain de jeu à toute la maison, au jardin et, plus surprenant encore, à l’image avec la LEAPTIC Cube. L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete incarne assez bien cette ambition de montée en gamme, notamment avec sa vapeur à 180 °C, même s’il faudra évidemment confronter les promesses aux performances réelles.
La LEAPTIC Cube sera, elle, un tout autre test. Dreame s’attaque ici à un marché où DJI, Insta360 ou GoPro ont construit leur légitimité sur des années d’expertise optique et logicielle. Le nom de la marque ne suffira donc pas : tout se jouera sur la qualité d’image, la stabilisation et la pertinence de ses fonctions intelligentes.
Dreame commercialisera l’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete en France au prix de 1 499 euros. Aucune date précise n’est encore communiquée, le constructeur évoquant simplement une disponibilité « prochainement ». Pour son lancement, le robot bénéficiera toutefois d’une remise de 300 euros pendant deux semaines, ramenant son tarif à 1 199 euros. Il sera notamment distribué sur le site de Dreame, Amazon, Boulanger, Fnac et Darty.
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