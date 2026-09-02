Apple pourrait bien réserver une petite surprise aux futurs iPhone 18 Pro : le noir ferait son grand retour, tandis qu’une couleur historique de la gamme passerait à la trappe. Une nouvelle fuite vient en effet de relancer le mystère autour des teintes retenues pour les prochains smartphones haut de gamme de la marque.
À désormais quelques jours de la présentation attendue des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, les informations sur leur fiche technique continuent de circuler. Cette fois, c’est leur palette de couleurs qui fait parler d’elle. D’après le leaker chinois Fixed Focus Digital, les futurs smartphones seraient déjà entrés en production de masse et Apple aurait retenu trois teintes principales : Dark Cherry, bleu ciel et noir.
Le noir ferait son retour sur l’iPhone 18 Pro
Selon une publication de Fixed Focus Digital sur Weibo, le géant de Cupertino préparerait donc un coloris noir pour ses prochains modèles Pro. Le leaker affirme également que la teinte Dark Cherry, parfois décrite comme un rouge profond ou un bordeaux, ferait partie de la gamme, accompagnée d'un bleu ciel.
Comme on s'en doutait depuis déjà plusieurs mois, le coloris Dark Cherry devrait logiquement prendre la place de l'Orange cosmique introduit l'année dernière avec l'iPhone 17 Pro. Les informations restent toutefois contradictoires sur les coloris définitifs. En mai dernier, des modèles factices présentés par Sonny Dickson avaient notamment montré des versions Dark Cherry, bleu clair, noir et argenté, tandis que la fuite du jour remet justement en cause la présence de cette dernière couleur.
Apple pourrait finalement abandonner l’argenté
Eh oui, le point le plus surprenant concerne surtout le coloris argenté. Fixed Focus Digital estime qu'il est « très probable » qu'Apple ne le propose pas sur l'iPhone 18 Pro, précisant dans une réponse qu'il n'a vu aucun élément confirmant l'existence de cette version en Chine.
Cette affirmation va à l'encontre d'une précédente information de Macworld, qui évoquait également la présence de quatre couleurs au lancement de l'iPhone 18 Pro, à savoir Dark Cherry, bleu clair, gris foncé et argenté. Les différentes fuites ne permettent donc toujours pas d'établir avec certitude la composition finale de la gamme choisie par Apple.
Le noir reste d'ailleurs lui aussi à confirmer à l'heure où nous écrivons ces lignes. Selon les informations partagées par MacRumors, Apple aurait déjà envisagé cette teinte ainsi qu'un gris acier pour l'iPhone 17 Pro, avant de finalement les écarter. Si les dernières informations se vérifient, la marque aurait alors entièrement renouvelé les coloris de ses modèles Pro par rapport à la génération précédente.
Il faudra de toute évidence sagement patienter jusqu'à la présentation officielle des nouveaux iPhone, fixée au mercredi 9 septembre à 19 heures (heure française), pour savoir quelles teintes Apple aura finalement retenues.
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