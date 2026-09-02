Selon une publication de Fixed Focus Digital sur Weibo, le géant de Cupertino préparerait donc un coloris noir pour ses prochains modèles Pro. Le leaker affirme également que la teinte Dark Cherry, parfois décrite comme un rouge profond ou un bordeaux, ferait partie de la gamme, accompagnée d'un bleu ciel.

Comme on s'en doutait depuis déjà plusieurs mois, le coloris Dark Cherry devrait logiquement prendre la place de l'Orange cosmique introduit l'année dernière avec l'iPhone 17 Pro. Les informations restent toutefois contradictoires sur les coloris définitifs. En mai dernier, des modèles factices présentés par Sonny Dickson avaient notamment montré des versions Dark Cherry, bleu clair, noir et argenté, tandis que la fuite du jour remet justement en cause la présence de cette dernière couleur.