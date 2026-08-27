Des visuels montrant un iPhone Ultra rouge vif ont brièvement enflammé la Toile. Le journaliste Mark Gurman a rapidement douché l'enthousiasme : ces images ne viennent pas d'Apple, mais de Xiaomi.
Le futur iPhone pliant d’Apple continue de faire parler de lui à moins de deux semaines avant sa présentation officielle. Des rendus publiés sur X par Evan Blass, un leaker généralement considéré comme fiable, avaient notamment dévoilé l’appareil dans plusieurs coloris, dont une étonnante déclinaison rouge. Une version qui n’aurait pourtant rien à voir avec le véritable produit préparé par la marque à la pomme.
Non, les images de l’iPhone Ultra rouge ne viennent pas d’Apple
C’est Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, qui a rapidement contesté l’authenticité de ces rendus. En réaction à la publication d’Evan Blass, il affirme que les images proviendraient en réalité de Xiaomi.
« J’ai appris que ces rendus venaient de Xiaomi », a écrit le journaliste. Selon lui, ils ne constituent donc « pas un aperçu authentique de l’iPhone pliant », qui ne serait par ailleurs proposé ni en rouge ni en vert. Mark Gurman précise qu’il s’agirait simplement de rendus réalisés par Xiaomi, sans expliquer pour quelle raison ils ont été produits.
Même Evan Blass, pourtant réputé pour la fiabilité de ses fuites, ne semblait pas avoir identifié leur origine avant l’intervention de Mark Gurman.
Le doute ne porte donc pas uniquement sur la finition rouge. Les images présentées comme celles du futur appareil d’Apple ne constitueraient tout simplement pas une représentation fidèle du smartphone.
Cela rejoint d'ailleurs de précédentes rumeurs concernant les coloris retenus pour le premier iPhone pliant de la marque. Le géant californien prévoirait de rester sur des teintes plus classiques, avec du gris sidéral ou du noir d’un côté, et de l’argenté ou du blanc de l’autre. Une source évoque toutefois une teinte plus proche de l’indigo pour la version sombre, tandis qu’une autre estime que le noir pourrait finalement ne pas être proposé.
Rendez-vous le 9 septembre pour découvrir le véritable iPhone Ultra
Il ne faudra désormais plus patienter très longtemps pour connaître le design et les finitions réellement retenus par Apple. La marque organisera son traditionnel événement consacré à l’iPhone le mercredi 9 septembre, depuis son campus d’Apple Park, à Cupertino, en Californie. La présentation débutera à 10 heures, heure du Pacifique, soit 19 heures en France.
Le futur modèle pliable devrait faire partie des principales nouveautés dévoilées aux côtés des nouveaux iPhone 18 Pro. Ce rendez-vous sera donc l’occasion de mettre un terme aux différentes rumeurs qui circulent actuellement autour de l’iPhone Ultra. En attendant, les premiers testeurs ayant eu l'appareil entre les mains se sont montrés particulièrement enthousiastes, de quoi, peut-être, rassurer les plus impatients.
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