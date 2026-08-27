C’est Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, qui a rapidement contesté l’authenticité de ces rendus. En réaction à la publication d’Evan Blass, il affirme que les images proviendraient en réalité de Xiaomi.

« J’ai appris que ces rendus venaient de Xiaomi », a écrit le journaliste. Selon lui, ils ne constituent donc « pas un aperçu authentique de l’iPhone pliant », qui ne serait par ailleurs proposé ni en rouge ni en vert. Mark Gurman précise qu’il s’agirait simplement de rendus réalisés par Xiaomi, sans expliquer pour quelle raison ils ont été produits.