Bonne nouvelle (au moins pour l’instant) : le prix français n’a pas bougé. Le Google Store affiche toujours le Google TV Streamer à 119 euros, avec exactement les mêmes 4 Go de RAM et 32 Go de stockage.



Rien ne permet donc d’affirmer qu’une hausse européenne suivra. Mais le nouveau tarif américain montre à quel point la catégorie des boîtiers de streaming bon marché commence elle aussi à subir la hausse générale du coût du hardware.



Google avait justement remplacé le Chromecast par un produit censé monter en gamme. À 150 dollars sans évolution matérielle, le Google TV Streamer ne monte plus seulement en gamme : il change presque de catégorie de prix.