Google vient d’augmenter de 50 % le prix de son Google TV Streamer aux États-Unis. Lancé à 99,99 dollars en 2024, le boîtier passe désormais à 149,99 dollars, tandis que son tarif français reste pour l’instant inchangé à 119 euros. Le Google TV Streamer n’était déjà plus vraiment le successeur bon marché du Chromecast. Il l’est encore moins aujourd’hui.
Depuis le 31 août, Google affiche son boîtier de streaming à 149,99 dollars aux États-Unis, contre 99,99 dollars auparavant. Une hausse de 50 dollars, soit exactement +50 %, déjà appliquée sur le Google Store américain.
Le matériel, lui, ne change pas. Le Google TV Streamer reste limité à la 4K HDR à 60 images/s, avec Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, 4 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, un port Ethernet Gigabit ainsi que la prise en charge de Matter et Thread.
150 dollars pour le même boîtier
À son lancement en 2024, Google avait déjà changé de stratégie en abandonnant le petit dongle Chromecast au profit d’un boîtier plus complet et plus premium. À 99,99 dollars, le positionnement restait encore relativement facile à défendre face aux Apple TV, Fire TV et autres solutions sous Google TV. À 149,99 dollars, l’équation devient nettement moins évidente.
9to5Google relève que le Streamer avait même régulièrement été proposé autour de 80 dollars lors de promotions. Son nouveau tarif représente donc presque le double de certains prix auxquels il était encore vendu ces derniers mois.
- Un design épuré qui se fond dans le décor
- Image 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos
- La télécommande sonne quand on la perd
La hausse intervient par ailleurs au même moment que plusieurs augmentations concernant les caméras et sonnettes Nest, dont les tarifs grimpent également aux États-Unis.
Google n’a pas détaillé précisément les composants responsables de cette augmentation. 9to5Google évoque notamment la hausse du coût de la mémoire, une hypothèse crédible puisque le Streamer embarque 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, mais il vaut mieux rester prudent : Google n’a pas publiquement attribué cette hausse à la DRAM ou à la NAND en particulier.
Et en France ?
Bonne nouvelle (au moins pour l’instant) : le prix français n’a pas bougé. Le Google Store affiche toujours le Google TV Streamer à 119 euros, avec exactement les mêmes 4 Go de RAM et 32 Go de stockage.
Rien ne permet donc d’affirmer qu’une hausse européenne suivra. Mais le nouveau tarif américain montre à quel point la catégorie des boîtiers de streaming bon marché commence elle aussi à subir la hausse générale du coût du hardware.
Google avait justement remplacé le Chromecast par un produit censé monter en gamme. À 150 dollars sans évolution matérielle, le Google TV Streamer ne monte plus seulement en gamme : il change presque de catégorie de prix.
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