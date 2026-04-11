Pour expliquer cette hausse, la filiale de Google met en avant la nécessité de maintenir la qualité de ses services. Un porte-parole a indiqué que cette évolution vise à « continuer à offrir une expérience de haute qualité qui soutient les créateurs et les artistes ». La plateforme souligne également l’importance de ses fonctionnalités, comme l’absence de publicité, la lecture en arrière-plan ou encore l’accès à un vaste catalogue musical.

Pour mémoire, la plateforme vidéo avait déjà augmenté ses prix aux États-Unis en juillet 2023, faisant passer YouTube Premium de 11,99 à 13,99 dollars et YouTube Music de 9,99 à 10,99 dollars. Deux ans plus tard, Google remet donc le couvert. Rappelons par ailleurs que l’offre Premium Famille a récemment vu son prix grimper de 23,99 à 29,99 euros par mois dans l'Hexagone, soit tout de même une hausse de 25 %.

Pour l’heure, les tarifs en France restent heureusement stables. Cependant, la nouvelle hausse appliquée aux États-Unis n’incite guère à l’optimisme pour la suite, surtout au regard des augmentations observées dernièrement sur les différentes plateformes de streaming.