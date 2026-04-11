Google vient d'annoncer une augmentation tarifaire pour ses services YouTube Premium et YouTube Music sur le marché américain. Une décision qui s'inscrit dans un mouvement plus large de réévaluation des prix des plateformes de streaming, et qui pourrait concerner d'autres territoires prochainement.
Nouvelle hausse en vue pour les abonnements YouTube. La plateforme augmente ses tarifs aux États-Unis, avec des ajustements qui touchent aussi bien YouTube Premium que YouTube Music, et concernent l’ensemble des formules. Une décision qui intervient dans un marché du streaming déjà marqué par une succession de hausses, et qui pourrait, à terme, avoir des répercussions au-delà du territoire américain.
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Une hausse généralisée des formules YouTube Premium et Music
Aux États-Unis, l’abonnement individuel YouTube Premium passe désormais de 13,99 à 15,99 dollars par mois. L’offre familiale suit la même trajectoire, avec un tarif porté de 22,99 à 26,99 dollars. La version allégée, YouTube Premium Lite, grimpe elle aussi, atteignant 8,99 dollars mensuels contre 7,99 auparavant. Du côté de YouTube Music, les utilisateurs ne sont pas épargnés. L’offre individuelle augmente d’un dollar, à 11,99 dollars, tandis que l’abonnement familial atteint dorénavant 18,99 dollars, contre 16,99 précédemment.
Cette révision tarifaire concerne l’ensemble des abonnés. Les clients déjà engagés recevront une notification au moins 30 jours avant l’application du nouveau prix, par le biais d’un email officiel.
YouTube s’aligne sur la flambée des prix du streaming
Pour expliquer cette hausse, la filiale de Google met en avant la nécessité de maintenir la qualité de ses services. Un porte-parole a indiqué que cette évolution vise à « continuer à offrir une expérience de haute qualité qui soutient les créateurs et les artistes ». La plateforme souligne également l’importance de ses fonctionnalités, comme l’absence de publicité, la lecture en arrière-plan ou encore l’accès à un vaste catalogue musical.
Pour mémoire, la plateforme vidéo avait déjà augmenté ses prix aux États-Unis en juillet 2023, faisant passer YouTube Premium de 11,99 à 13,99 dollars et YouTube Music de 9,99 à 10,99 dollars. Deux ans plus tard, Google remet donc le couvert. Rappelons par ailleurs que l’offre Premium Famille a récemment vu son prix grimper de 23,99 à 29,99 euros par mois dans l'Hexagone, soit tout de même une hausse de 25 %.
Pour l’heure, les tarifs en France restent heureusement stables. Cependant, la nouvelle hausse appliquée aux États-Unis n’incite guère à l’optimisme pour la suite, surtout au regard des augmentations observées dernièrement sur les différentes plateformes de streaming.