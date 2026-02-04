Vous n'en pouviez déjà plus des hausses tarifaires annoncées ces derniers mois par Spotify, par Netflix, par Disney+, par PlayStation (pour son PS Plus) ou encore par Xbox ? Ce que vient d'annoncer Crunchyroll risque de ne pas vous plaire.
Il y a quelques semaines, Crunchyroll écartait de son catalogue l'offre gratuite avec publicités, pour se focaliser uniquement sur deux abonnements payants, à savoir Fan et Mega Fan. Aujourd'hui, la plateforme confirme une « mise à jour des prix ». Et oui, dans des termes plus concrets, cela signifie une augmentation des tarifs. Forcément.
Crunchyroll (aussi) fait gonfler ses tarifs
Les amateurs d’animation connaissent forcément Crunchyroll, la plateforme de streaming spécialisée dans les contenus japonais. En juin dernier, celle-ci est passée sous le contrôle du géant nippon Sony, qui a déboursé 1,17 milliard de dollars pour l’acquérir, transférant ainsi Crunchyroll de WarnerMedia vers Funimation.
Pour Sony, cette opération devait permettre à Funimation de « créer la meilleure expérience possible pour les fans », tout en ouvrant « de nouvelles opportunités pour les créateurs, producteurs et éditeurs au Japon et dans le reste du monde ».
Toutefois, après la disparition de l’offre gratuite à la fin de l’année dernière, cette promesse de « meilleure expérience » se traduit aujourd’hui par… une hausse des tarifs.
Une augmentation déjà effective
Pour les nouveaux abonnés, la hausse des tarifs est d’ores et déjà effective. Il faudra désormais compter 6,99 euros par mois pour la formule Fan, soit une augmentation d’un euro, tandis que l’abonnement Mega Fan passe à 8,99 euros par mois, là encore avec un euro supplémentaire à la clé.
En optant pour une formule annuelle, l’impact de cette augmentation se veut plus mesuré, avec une hausse limitée à 5 euros. Un nouvel ajustement tarifaire qui intervient un peu moins de deux ans après le précédent, appliqué en mai 2024.
Du côté des abonnés actuels, la nouvelle grille tarifaire sera automatiquement appliquée à partir du 4 mars prochain, lors du prochain prélèvement bancaire. Les abonnés annuels verront quant à eux le nouveau tarif entrer en vigueur à l’échéance de leur renouvellement.
Pour justifier cette évolution, Crunchyroll met en avant plusieurs améliorations récentes ou à venir, parmi lesquelles l’introduction du contrôle parental avec protection par code, la prise en charge de profils multiples, la possibilité de passer l’introduction et les crédits, ainsi qu’une compatibilité étendue à davantage d’appareils.
« Les utilisateurs de Crunchyroll profitent de la plus grande librairie dédiée aux anime du monde avec plus de 50 000 épisodes, 25 000 heures et 2 000 séries et films, en plus de clips musicaux, de concerts, de jeux et bien plus », rappelle Crunchyroll.
- Accessible sur de nombreuses plateformes
- Le plus gros catalogue d'animation japonaise en SVOD
- Un service simple d'accès