Pour les nouveaux abonnés, la hausse des tarifs est d’ores et déjà effective. Il faudra désormais compter 6,99 euros par mois pour la formule Fan, soit une augmentation d’un euro, tandis que l’abonnement Mega Fan passe à 8,99 euros par mois, là encore avec un euro supplémentaire à la clé.

En optant pour une formule annuelle, l’impact de cette augmentation se veut plus mesuré, avec une hausse limitée à 5 euros. Un nouvel ajustement tarifaire qui intervient un peu moins de deux ans après le précédent, appliqué en mai 2024.

Du côté des abonnés actuels, la nouvelle grille tarifaire sera automatiquement appliquée à partir du 4 mars prochain, lors du prochain prélèvement bancaire. Les abonnés annuels verront quant à eux le nouveau tarif entrer en vigueur à l’échéance de leur renouvellement.