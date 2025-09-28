Crunchyroll vient d'annoncer le lancement officiel de son nouveau service additionnel premium, Crunchyroll Manga. Celui-ci sera disponible à partir du 9 octobre sur iOS et Android, dans un premier temps aux États-Unis et au Canada.
Il fut un temps, lointain, où l’on guettait fébrilement le Club Dorothée (ou les rayons poussiéreux des vidéoclubs) pour croiser Dragon Ball, Nicky Larson, Ken le Survivant ou Les Chevaliers du Zodiaque. Depuis quelques années déjà, la nostalgie se mêle au confort, puisqu'en un clic, des plateformes dédiées (ADN, Crunchyroll, Netflix, Disney+…) nous ouvrent les portes d’univers entiers, réconciliant nos souvenirs d’enfance avec la frénésie moderne du streaming.
Crunchyroll va aussi proposer des mangas à lire
Au début de l'année, dans le cadre du CES 2025 (et de la conférence Sony), Crunchyroll évoquait pour la première fois une application à venir plus tard dans l'année, et dédiée à la lecture de nos bandes dessinées japonaises préférées : Crunchyroll Manga.
C'est le 9 octobre prochain que cette nouvelle application sera disponible, sur iOS comme sur Android. Elle se présentera comme un supplément premium aux abonnements actuels, avec des œuvres signées AlphaPolis, COMPASS, Square Enix, VIZ Media, Yen Press et plus tard Shueisha et J-Novel Club.
Un add-on aux abonnements Fan et Mega Fan
Concrètement, l'abonnement Manga sera proposé à 3,50 dollars et 4 dollars, en plus du prix de l'abonnement (Fan ou Mega Fan) à Crunchyroll. Cela permettra d'accéder à de nombreuses références, dont One Piece, Jujutsu Kaisen, Delicious in Dungeon….
À noter qu'une version Web est également au programme, et devrait être en ligne à compter du 15 octobre. Le service sera inclus sans frais supplémentaires chez les abonnés à l'offre Ultimate Fan. À voir maintenant quand (et si) ce service débarquera outre-Atlantique.
Parmi les avantages proposés à tous les abonnés figurent « la possibilité de télécharger des chapitres pour une lecture hors ligne, le choix entre un mode clair ou sombre, ainsi que la création d’une liste de lecture personnalisée enrichie de recommandations ciblées. »
Le lancement d’une telle application n’est pas une première pour Crunchyroll. Dès 2013, la plateforme avait déjà innové en proposant un service de lecture de mangas numériques, accessible gratuitement à ses abonnés.
Cette initiative avait permis aux utilisateurs de découvrir un vaste catalogue en ligne, élargissant ainsi l’offre de Crunchyroll au-delà de l’animation japonaise. Toutefois, ce service avait été définitivement fermé en 2018, marquant la fin de cette première expérience dans le domaine du manga dématérialisé.
