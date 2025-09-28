Le lancement d’une telle application n’est pas une première pour Crunchyroll. Dès 2013, la plateforme avait déjà innové en proposant un service de lecture de mangas numériques, accessible gratuitement à ses abonnés.

Cette initiative avait permis aux utilisateurs de découvrir un vaste catalogue en ligne, élargissant ainsi l’offre de Crunchyroll au-delà de l’animation japonaise. Toutefois, ce service avait été définitivement fermé en 2018, marquant la fin de cette première expérience dans le domaine du manga dématérialisé.