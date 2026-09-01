SpaceX a lancé un appel à projet d'une très grand ampleur aux États-Unis. Et une entreprise française pourrait rafler la mise !
SpaceX est une entreprise qui se développe très rapidement, avec des lancements toujours spectaculaires - comme celui du téléscope Nancy Grace Roman. Et pour soutenir ce rythme effréné, la société d'Elon Musk lance des appels d'offre assez spectaculaires, d'une valeur impressionnante pour des entreprises comme celles de l'hexagone. De quoi sabrer le champagne si l'une d'elles venait à s'emparer d'un marché SpaceX, comme ça pourrait être prochainement le cas.
Technip Energies candidat à un appel d'offres de SpaceX pour un site de production de carburant
Une grande entreprises française travaillant pour SpaceX ? Ça pourrait bien être le cas, selon une information de BFM Business. En effet, nos confrères nous apprennent que le Français Technip Energies, spécialiste du gaz naturel liquéfié, fait partie des entreprises ayant répondu à un appel d'offre de SpaceX.
Celui-ci porte sur la construction d'un site de production de carburant, qui prendrait place au niveau d'une immense base au niveau de la Louisiane, en court d'édification. Cette base doit à l'avenir permettre de nombreux décollages de la mégafusée Starship, avec chaque lancement qui consomme 2 millions de litres de méthane liquide.
Elon Musk impose des délais très serrés
Technip Energies, qui lorgne ici sur un marché d'un valeur de près de 10 milliards de dollars, a proposé à SpaceX de construire une installation qui soit la réplique de son projet Commonwealth LNG, autre programme du groupe en cours de réalisation en Louisiane, d'une capacité de 9,5 millions de tonnes par an.
Et il s'agit ici d'un projet qui va aller très vite, à la Elon Musk. Le milliardaire américain devrait en effet annoncer le nom du vainqueur ce mardi 2 septembre. Derrière, il exige que l'installation soit réalisé en maximum 36 mois, avec l'idée que les premiers lancements de Starship sur cette nouvelle base soient possibles pour l'année 2029.
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