Une grande entreprises française travaillant pour SpaceX ? Ça pourrait bien être le cas, selon une information de BFM Business. En effet, nos confrères nous apprennent que le Français Technip Energies, spécialiste du gaz naturel liquéfié, fait partie des entreprises ayant répondu à un appel d'offre de SpaceX.

Celui-ci porte sur la construction d'un site de production de carburant, qui prendrait place au niveau d'une immense base au niveau de la Louisiane, en court d'édification. Cette base doit à l'avenir permettre de nombreux décollages de la mégafusée Starship, avec chaque lancement qui consomme 2 millions de litres de méthane liquide.