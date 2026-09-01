Quelques jours seulement après le lever de rideau sur ses nouveaux REDMI Note 17, Xiaomi revient déjà aux affaires avec une annonce plus inattendue : celles du lancement des POCO F9 Ultra, F9 Pro et X8, qui viennent enrichir un catalogue déjà débordant.
La gamme POCO veut prendre son envol. Connue, et reconnue, pour ses smartphones au rapport qualité-prix souvent exemplaire, la gamme tierce de Xiaomi veut briser le plafond de verre avec un modèle F9 Ultra qui se présente comme un véritable mobile premium… qui dépasse, pour la première fois, le millier d'euros. Que faut-il en penser ?
POCO prend son envol
Une nouvelle fois, Xiaomi brouille les lignes entre sa gamme régulière et ses familles de produits alternatives. Présenté à l'instant, le POCO F9 Ultra se présente donc comme un smartphone de haute volée, qui veut grignoter des parts de marché à des Samsung, Honor et Apple sur le segment du très haut de gamme. Comment ? Tout d'abord en adoptant, comme tant d'autres avant lui, la puce la plus musclée du marché actuel : la Snapdragon 8 Gen 5. Accompagnée de 12 ou 16 Go de RAM, la puce embarque huit cœurs dont les plus véloces atteignent les 4,6 GHz.
Pour complémenter tout ça, le POCO F9 Ultra présente un grand écran AMOLED de 6,9" qui se paie la fréquence la plus élevée qu'on a jamais vue sur un smartphone à ce jour : 185 Hz. Rares seront les jeux à pouvoir en profiter, mais qu'importe — POCO cherche ici à repousser les limites.
Xiaomi ne lésine pas non plus sur la batterie, qui affiche une capacité de 8050 mAh, rechargeable à 100W en filaire, et 22,5W sans fil. Comme sur le POCO F8 Ultra, la marque renouvelle sa confiance à Bose, qui fournit les haut-parleurs (et un subwoofer inédit), ainsi que le tuning audio.
Enfin, la partie photo s'articule autour d'un capteur principal de 200 mégapixels (f/1.7), d'un ultra grand-angle 50 Mpx (f/2.4) et d'un téléobjectif 5x de 50 Mpx également (f/3.0). À l'avant, c'est un dernier capteur de 32 mégapixels qui vous tirera le portrait.
Les F9 Pro et X8 étirent la gamme
Juste en dessous dans la chaîne alimentaire, on trouvera donc le POCO F9 Pro. Un smartphone plus compact (6,59") mais lui aussi cadencé à 185 Hz, et qui profite également des apports de la nouvelle Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Les principales différences avec la version Ultra sont à trouver du côté de la batterie (6330 mAh) et de la photo (ultrawide 8 Mpx et téléobjectif 2,5x).
Enfin, le POCO X8 ferme la marche. Plus typé milieu de gamme, ce smartphone de 6,83" rogne sur la fréquence d'affichage (120 Hz), sur les performances (Snapdragon 6s Gen 4, 6 Go de RAM) et évidemment sur la photo (50+2 Mpx), mais bombe le torse avec une batterie conséquente de 8340 mAh. Celle-ci se recharge à 67 W en filaire, mais perd la possibilité de refaire le plein sans fil. Ce modèle reste certifié IP68, contre IP69K pour les autres modèles présentés ici.
POCO F9 Ultra, F9 Pro et X8 : prix et disponibilité
Fraîchement présentés, les nouveaux POCO F9 Ultra, F9 Pro et X8 seront commercialisés mi-septembre dans les prix et configurations suivants.
- POCO F9 Ultra : 1103€ (12+256 Go), 1203€ (16+512 Go), avec une offre de pré-lancement à 829€ et 899€ jusqu'au 21 septembre.
- POCO F9 Pro : 903€ (12+256 Go), 1003€ (12 + 512 Go), avec une offre de pré-lancement à 739€ et 799€ jusqu'au 21 septembre.
- POCO X8 : 403€ (8 + 256 Go), 453€ (12 + 256 Go), avec une offre de pré-lancement à 299€ et 329€ jusqu'au 21 septembre.
Des nouveaux mobiles particulièrement ambitieux donc, mais qui posent une question essentielle : avec 1100€ en poche, qui va préférer se diriger vers un POCO plutôt qu'un Samsung, Oppo, Google ou même un iPhone ? Il faut aussi souligner la hausse de prix stratosphérique représentée par cette nouvelle gamme. En novembre 2025, le POCO F8 Ultra s'avançait à partir de 833€, hors promo de lancement.
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