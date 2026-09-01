Une nouvelle fois, Xiaomi brouille les lignes entre sa gamme régulière et ses familles de produits alternatives. Présenté à l'instant, le POCO F9 Ultra se présente donc comme un smartphone de haute volée, qui veut grignoter des parts de marché à des Samsung, Honor et Apple sur le segment du très haut de gamme. Comment ? Tout d'abord en adoptant, comme tant d'autres avant lui, la puce la plus musclée du marché actuel : la Snapdragon 8 Gen 5. Accompagnée de 12 ou 16 Go de RAM, la puce embarque huit cœurs dont les plus véloces atteignent les 4,6 GHz.