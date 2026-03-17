Xiaomi n'allait pas pouvoir danser entre les gouttes très longtemps. Cédant face à la flambée des prix de la RAM, le géant chinois tente de maquiller une augmentation des prix par une montée en gamme. La série X8 rencontrera-t-elle son public ?
C'est avec presque deux mois de retard que Xiaomi donne finalement le coup d'envoi des successeurs des POCO X7 et X7 Pro. Seulement, cette année, on tire un trait sur le smartphone classique. La nouvelle gamme se compose cette année du POCO X8 Pro et de son grand frère, baptisé X8 Pro Max. Des références de milieu de gamme propres sur elles, mais qui affichent des hausses de prix sensibles, par rapport à l'an dernier.
- Interface fluide et réactive
- Personnalisation avancée MIUI
- Mises à jour de sécurité régulières
Une gamme chamboulée par une montée en gamme
À l'instar de son concurrent Nothing, Xiaomi repense sa stratégie sur le milieu de gamme et muscle un peu plus son jeu. Exit, le POCO X8, place directement aux modèles Pro et Pro Max. Le premier est un smartphone relativement compact, doté d'un écran 6,59" 1,5K et 120 Hz, qui offre une luminosité de 3500 nits, promet le constructeur. 3500 nits également pour le POCO X8 Pro Max, équipé quant à lui d'une dalle 6,83" aux caractéristiques identiques.
Les différences se trouvent plutôt sous le capot. Des deux, le Pro Max est d'assez loin le plus performant. Avec sa puce Dimensity 9500s de chez MediaTek, Xiaomi assure que son nouveau rejeton dépasse les 3 millions de points sur AnTuTu. On demande à voir, mais c'est très prometteur pour le jeu ! Ce modèle est par ailleurs équipé de 12 Go de RAM de série. Autre détail remarquable : la batterie du POCO X8 Pro Max pointe à 8500 mAh. C'est la plus grosse jamais intégrée dans un smartphone POCO, et devrait garantir au moins deux jours d'autonomie. Elle se recharge, en filaire uniquement, à 100 W.
Le POCO X8 Pro fait un peu moins bien, avec une puce Dimensity 8500-Ultra, 8 Go de RAM, et une batterie de 6500 mAh (100W également). La partie photo, enfin, est identique sur les deux modèles. Elle comprend un grand-angle de 50 Mpx (1/1.95", f/1.5) et un ultrawide de 8 Mpx. À l'avant, c'est un dernier module 20 Mpx qui vous tirera le portrait.
Enfin, les deux smartphones profitent d'un verre Gorilla Glass 7i et sont certifiés IP69K.
Xiaomi POCO X8 Pro et POCO X8 Pro Max : disponibilité et prix
Les nouveaux Xiaomi sont dès à présent disponibles à la précommande dans les coloris vert d'eau, noir ou blanc. On l'a dit : aucun modèle classique ne se présente cette année. Autant vous préparez à des tarifs plus salés qu'à l'accoutumée.
- Xiaomi POCO X8 Pro 8+256 Go : 399,90€ avec un prix de
lancement de 309,90€ jusqu’au 31 mars 2026.
- Xiaomi POCO X8 Pro 8+512 Go : 449,90€ avec un prix de
lancement de 339,90€ jusqu’au 31 mars 2026.
- Xiaomi POCO X8 Pro Max 12+256 Go : 529,90€ avec un prix
de lancement de 429,90€ jusqu’au 31 mars 2026.
- Xiaomi POCO X8 Pro Max 12+512 Go : 579,90€ avec un prix
de lancement de 469,90€ jusqu’au 31 mars 2026.
Si l'on met de côté les offres de précommande, le nouveau POCO X8 Pro s'affiche donc avec un prix en hausse de 30€ par rapport au X7 Pro. Par ailleurs, aucun modèle 12 Go de RAM n'est proposé sur cette édition — il faudra forcément vous diriger vers le Pro Max et son prix d'entrée plus salé que le récent Nothing Phone (4a) Pro.