Les différences se trouvent plutôt sous le capot. Des deux, le Pro Max est d'assez loin le plus performant. Avec sa puce Dimensity 9500s de chez MediaTek, Xiaomi assure que son nouveau rejeton dépasse les 3 millions de points sur AnTuTu. On demande à voir, mais c'est très prometteur pour le jeu ! Ce modèle est par ailleurs équipé de 12 Go de RAM de série. Autre détail remarquable : la batterie du POCO X8 Pro Max pointe à 8500 mAh. C'est la plus grosse jamais intégrée dans un smartphone POCO, et devrait garantir au moins deux jours d'autonomie. Elle se recharge, en filaire uniquement, à 100 W.