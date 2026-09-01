Enfin, côté administration, la vigilance doit être constante. Pensez à journaliser les connexions des points d'accès et des contrôleurs, à changer systématiquement les mots de passe et certificats présents par défaut, à utiliser des protocoles sécurisés comme TLS ou SSH, et à surtout déployer sans tarder les mises à jour des systèmes d'exploitation, pilotes, points d'accès, contrôleurs et terminaux. Quand une infrastructure de gestion de clés existe, l'ANSSI conseille d'automatiser la distribution des certificats via les stratégies de groupe Windows, puis de restreindre l'accès au réseau concerné aux seules connexions authentifiées par certificat, le tout piloté depuis un réseau d'administration dédié, sécurisé et cloisonné. Sans oublier, pour le Wi-Fi public, le respect des règles de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur la conservation des données de connexion. Autant de gestes simples qui, mis bout à bout, transforment un réseau Wi-Fi vulnérable en petite forteresse numérique.