Des AirPods capables de savoir ce que vous regardez ? Apple semble préparer bien plus qu’une simple évolution de ses écouteurs. Des lignes de code découvertes dans macOS Tahoe 26.7 suggèrent que les modèles équipés de caméras pourraient identifier l’écran fixé par l’utilisateur afin d’adapter plus précisément l’audio spatial à ses mouvements de tête.
La découverte du jour est à mettre au crédit de Mactracker, membre du forum MacRumors. En fouillant la release candidate de macOS Tahoe 26.7, publiée en août, il a mis la main sur plusieurs références détaillant une technologie encore absente des produits Apple. Le code décrit notamment des AirPods équipés de caméras capables de repérer l’écran regardé par leur utilisateur, puis de croiser cette information avec les données de mouvement recueillies par leurs capteurs internes. Les écouteurs actuels assurent déjà le suivi des mouvements de tête pour l’audio spatial, mais ces caméras pourraient permettre à Apple de pousser le système beaucoup plus loin.
AirPods : une caméra pour affiner le suivi de tête ?
Aujourd’hui, le suivi de tête des AirPods repose sur les données fournies par leurs accéléromètres et leurs gyroscopes. Avec une caméra, les écouteurs pourraient aller plus loin en identifiant visuellement l’écran devant lequel se trouve l’utilisateur, puis en confrontant sa direction avec celle estimée par les capteurs de mouvement. L’audio spatial pourrait ainsi déterminer plus précisément quel écran est réellement regardé et adapter le rendu sonore en conséquence.
Le système ne se limiterait d'ailleurs pas à un seul type d’appareil. Le code évoque les ordinateurs portables, les moniteurs, les smartphones, les tablettes et les téléviseurs. Si plusieurs écrans sont présents dans le champ de vision, les futurs AirPods pourraient également les distinguer pour déterminer lequel est regardé. Cette détection fonctionnerait en arrière-plan et pourrait se mettre en pause lorsque l’utilisateur est en mouvement.
Apple dispose déjà d’une autre méthode pour assister le suivi de tête. Sur les appareils équipés de Face ID, les capteurs utilisés par le système de reconnaissance faciale peuvent fournir les informations nécessaires. Avec les futurs AirPods équipés de caméras, les données captées par les écouteurs seraient toutefois privilégiées par rapport à celles de Face ID.
Des caméras qui pourraient aussi servir à Visual Intelligence
Le code de macOS Tahoe 26.7 fait également apparaître des références à un traitement visuel effectué à distance. Ces éléments coïncident fortement avec les récents indices autour d’une intégration de Visual Intelligence. Lors de certaines requêtes, les AirPods pourraient transmettre les images captées par leur caméra aux serveurs d’Apple afin qu’elles y soient analysées.
Pour autant, il faudra encore patienter avant de voir ces écouteurs arriver sur le marché. Malgré les nombreuses références déjà repérées dans le code, leur lancement ne serait pas prévu avant l’automne 2027. Leur arrivée se ferait ainsi sous la direction du successeur de Tim Cook, qui a quitté ses fonctions de directeur général après quinze ans à la tête du groupe. Quinze années marquées indubitablement par de nombreux succès, mais aussi quelques échecs.
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