Aujourd’hui, le suivi de tête des AirPods repose sur les données fournies par leurs accéléromètres et leurs gyroscopes. Avec une caméra, les écouteurs pourraient aller plus loin en identifiant visuellement l’écran devant lequel se trouve l’utilisateur, puis en confrontant sa direction avec celle estimée par les capteurs de mouvement. L’audio spatial pourrait ainsi déterminer plus précisément quel écran est réellement regardé et adapter le rendu sonore en conséquence.

Le système ne se limiterait d'ailleurs pas à un seul type d’appareil. Le code évoque les ordinateurs portables, les moniteurs, les smartphones, les tablettes et les téléviseurs. Si plusieurs écrans sont présents dans le champ de vision, les futurs AirPods pourraient également les distinguer pour déterminer lequel est regardé. Cette détection fonctionnerait en arrière-plan et pourrait se mettre en pause lorsque l’utilisateur est en mouvement.

Apple dispose déjà d’une autre méthode pour assister le suivi de tête. Sur les appareils équipés de Face ID, les capteurs utilisés par le système de reconnaissance faciale peuvent fournir les informations nécessaires. Avec les futurs AirPods équipés de caméras, les données captées par les écouteurs seraient toutefois privilégiées par rapport à celles de Face ID.