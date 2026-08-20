L’absence de fonction photo ou vidéo permet d’écarter d’emblée les craintes de dérives similaires à celles observées avec les lunettes connectées de Meta, en matière de respect de la vie privée ou de harcèlement. Contrairement à ces lunettes, capables d’enregistrer discrètement des images exploitées ensuite sur les réseaux sociaux, les futures AirPods se limiteraient à collecter des données visuelles pour l’analyse par intelligence artificielle, sans jamais produire d’image exploitable par l'’utilisateur.

Cette limitation technique s’expliquerait avant tout par la taille réduite du produit : la batterie et les capteurs d’un écouteur ne permettraient tout simplement pas d’obtenir une définition suffisante pour restituer une image fidèle de l’environnement, contrairement à ce qu’autorise un capteur photo classique. Les capteurs intégrés resteraient toutefois suffisants pour alimenter des fonctions comme Visual Intelligence, à l’image de la reconnaissance d'un livre déjà entrevue dans la vidéo qui a fuité.

Les défenseurs de la vie privée jugeront si cette distinction entre collecte de données pour l’IA et capture d'image traditionnelle suffit à les rassurer, dans un contexte où Apple prépare également ses propres lunettes connectées pour les années à venir, un terrain sur lequel la confiance du public envers les objets connectés équipés de capteurs reste encore fragile.