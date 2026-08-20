Malgré la fuite récente d’une vidéo de démonstration, les AirPods dotés de caméras ne devraient pas être commercialisés avant 2027. Elles ne permettront pas non plus de capturer la moindre photo, une limitation qui pourrait rassurer les défenseurs de la vie privée.
La vidéo dévoilée accidentellement par Apple lundi dans une version candidate de macOS Tahoe a immédiatement enflammé les spéculations autour de ce projet d’écouteurs équipés de caméras. Selon Bloomberg, le calendrier de sortie n’aurait pourtant pas bougé d’un iota malgré cette fuite. L’accessoire resterait bien prévu pour 2027, avec une particularité qui distingue nettement ce projet des lunettes connectées concurrentes déjà sur le marché.
Les AirPods Pro 3 avec caméra abandonnés, au profit des AirPods Pro 4
D’après le rapport de Bloomberg, Apple prévoirait de dévoiler une version des AirPods Pro 4 équipée de caméras, sans que ces écouteurs ne soient capables de capturer la moindre photo. L’annonce officielle n’interviendrait pas avant 2027, le temps de résoudre plusieurs problèmes techniques encore en suspens.
Plusieurs leakers, dont le compte Kosutami, avaient laissé entendre que le projet avait été purement et simplement annulé. Cette affirmation ne serait qu’à moitié vraie : c’est la version AirPods Pro 3 du produit qui aurait été mise de côté, tandis que la déclinaison AirPods Pro 4 resterait activement en développement. Des sources restées anonymes citées par Bloomberg précisent d’ailleurs que la vidéo qui a fuité concernait justement cette variante abandonnée, une explication cohérente avec l’hypothèse de Kosutami selon laquelle il s’agissait d’un contenu ancien, oublié par erreur dans le code.
Des caméras uniquement utilisées pour l’IA, vous ne pourrez pas filmer avec
L’absence de fonction photo ou vidéo permet d’écarter d’emblée les craintes de dérives similaires à celles observées avec les lunettes connectées de Meta, en matière de respect de la vie privée ou de harcèlement. Contrairement à ces lunettes, capables d’enregistrer discrètement des images exploitées ensuite sur les réseaux sociaux, les futures AirPods se limiteraient à collecter des données visuelles pour l’analyse par intelligence artificielle, sans jamais produire d’image exploitable par l'’utilisateur.
Cette limitation technique s’expliquerait avant tout par la taille réduite du produit : la batterie et les capteurs d’un écouteur ne permettraient tout simplement pas d’obtenir une définition suffisante pour restituer une image fidèle de l’environnement, contrairement à ce qu’autorise un capteur photo classique. Les capteurs intégrés resteraient toutefois suffisants pour alimenter des fonctions comme Visual Intelligence, à l’image de la reconnaissance d'un livre déjà entrevue dans la vidéo qui a fuité.
Les défenseurs de la vie privée jugeront si cette distinction entre collecte de données pour l’IA et capture d'image traditionnelle suffit à les rassurer, dans un contexte où Apple prépare également ses propres lunettes connectées pour les années à venir, un terrain sur lequel la confiance du public envers les objets connectés équipés de capteurs reste encore fragile.
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