Les géants de l'IA cherchent absolument tous les matériels pour entraîner leurs IA. Et même les appareils les plus étonnants.
Les firmes de l'IA ont des besoins insatiables de matériels et d'énergie, pour développer des modèles d'intelligence artificielle toujours plus puissants. Un appétit gargantuesque illustré par l'estimation des dépenses infrastructures d'OpenAI, qui seraient de 750 milliards de dollars jusqu'à 2030. Mais même avec l'argent, il n'y a en général pas d'offre suffisante, ce qui pousse une entreprise comme celle de Sam Altman à des solutions alternatives étonnantes.
Les Mac mini et les Mac Studio dévalisés par OpenAI pour entraîner ses IA
Il en faut toujours plus dans l'IA. Et en général, il faut toujours plus de GPU (et de chez NVIDIA quand on a bon goût). Mais ces puces ne sont pas les seuls matériels qui peuvent être sollicités dans le développement des IA.
The Information nous apprend ainsi que ces derniers mois, OpenAI a dévalisé les rayons d'Apple et a acheté des milliers de Mac mini et Mac Studio pour ses besoins. Le créateur de ChatGPT en demanderait d'ailleurs encore, quand son rival Anthropic loue lui massivement l'utilisation d'appareils Mac mini à travers le cloud d'Amazon.
Les machines Apple utilisées pour l'étape du renforcement
Il faut préciser tout de même ici que les productions d'Apple ne remplacent pas les GPU haut de gamme de NVIDIA. Ces puces sont plutôt dédiées au pré-entraînement massif, afin de traiter les volumes gigantesques de données brutes en début de processus.
Les Mac mini et les Mac Studio sont placées à l'étape suivante du développement, au stade du renforcement. Il s'agit du moment où l'on teste des actions sur le modèle, et qui, à chaque fois qu'il se trompe, se voit indiquer son erreur, et se corrige donc en conséquence. Autant dire qu'avec la sortie des tous nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra, la tendance pourrait encore prendre de la force.
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