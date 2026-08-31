Il en faut toujours plus dans l'IA. Et en général, il faut toujours plus de GPU (et de chez NVIDIA quand on a bon goût). Mais ces puces ne sont pas les seuls matériels qui peuvent être sollicités dans le développement des IA.

The Information nous apprend ainsi que ces derniers mois, OpenAI a dévalisé les rayons d'Apple et a acheté des milliers de Mac mini et Mac Studio pour ses besoins. Le créateur de ChatGPT en demanderait d'ailleurs encore, quand son rival Anthropic loue lui massivement l'utilisation d'appareils Mac mini à travers le cloud d'Amazon.