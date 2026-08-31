Chez Apple, les nouveaux Mac arrivent traditionnellement à l'automne, quelque part entre octobre et novembre. Cette année, la firme a dégainé ses Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra dès le 25 août, deux semaines avant sa grande keynote iPhone. Selon The Information, ce calendrier bousculé aurait une explication simple : un appétit des entreprises pour le matériel IA d'Apple si fort qu'il aurait pris la firme de court.

Des Mac de bureau devenus machines à IA malgré eux

Le phénomène couvait depuis des mois. Entre leur mémoire unifiée généreuse et leur consommation contenue, Mac mini et Mac Studio se sont imposés comme des machines de choix pour exécuter des modèles d'IA en local, loin des factures de cloud. Apple a fini par embrasser la tendance : la firme met désormais en avant la possibilité de relier plusieurs Mac Studio en grappe pour former un seul système capable d'animer de grands modèles (une sorte de covoiturage de puissance de calcul entre machines). En juin, un événement baptisé « Business at the Park » aurait déjà réuni des cadres de Ford, Disney et Anthropic autour de ces usages, avec un Mac mini présenté en vedette.

La rançon du succès ? Des configurations en rupture de stock pendant des mois, aggravées par la pénurie mondiale de puces mémoire. Les nouvelles machines, livrées à partir du 22 septembre, n'échappent pas à l'inflation ambiante. Le Mac Studio démarre à 2 999 euros en M5 Max, grimpe à 6 599 euros en M5 Ultra, et dépasse allègrement les 20 000 euros toutes options cochées. Le prix d'une voiture d'occasion, pour un boîtier qui tient sur un coin de bureau.

Une demande en or, une entreprise prise de court

La partie la plus étonnante du rapport tient à l'impréparation de la firme. Apple ne disposerait ni d'équipe d'ingénierie dédiée aux clients professionnels, ni de personnel chargé des relations développeurs sur ce segment, ni de véritable stratégie IA pour les entreprises. Des sociétés venues frapper à la porte pour acheter un accès à Private Cloud Compute, l'infrastructure maison de calcul confidentiel, auraient même été éconduites. Apple se retrouve dans la position d'un restaurateur dont la salle est prise d'assaut par une clientèle qu'il n'attendait pas : la cuisine suit, le service improvise.

Plutôt que de bâtir cette offre en interne, Cupertino s'appuierait sur des partenaires comme WebAI et Mount Thor, qui construisent des outils et environnements d'exécution IA sur matériel Apple. Pendant ce temps, une partie des clients pressés lorgnerait le DGX Spark de Nvidia, un mini-PC dédié à l'IA lancé fin 2025 dans un gabarit proche de celui du Mac mini. Ironie de la situation : Apple, qui a passé une décennie à courtiser les créatifs, découvre un marché professionnel prêt à signer des chèques... et le laisse patienter dans l'entrée.