C'en est enfin terminé de Bing obligatoirement présent dans la recherche Windows. Avec la dernière mise à jour de Windows 11, Microsoft écoute enfin les utilisateurs et cesse d'imposer son navigateur, quand on veut rechercher un simple fichier.
Microsoft commence à déployer une version remaniée de la fonction de recherche de Windows 11, offrant aux utilisateurs la possibilité de supprimer les résultats Bing. Cette mise à jour est incluse dans la mise à jour optionnelle d’août 2026 (KB5120998) pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11.
Deux nouveaux paramètres ajoutés
Deux nouveaux paramètres ont été ajoutés sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche. L’un permet de désactiver les résultats web, l’autre les suggestions du Microsoft Store. En désactivant les résultats web, les propositions Bing n’apparaissent plus dans la recherche.
Si les deux options sont désactivées, Windows se concentre presque exclusivement sur les résultats locaux (fichiers, applications, paramètres). Windows Latest note également que la recherche devient plus rapide, car elle n’attend plus de réponse en ligne de Bing avant d’afficher les résultats.
L’écran d’accueil de la recherche a par ailleurs été simplifié. Microsoft a supprimé une partie du contenu lié à Bing, comme les tendances de recherche et les promotions. Les résultats indiquent désormais clairement s’ils proviennent d’une application, d’un fichier, d’un paramètre, du web ou du Microsoft Store. La gestion des fautes de frappe et la priorisation des résultats locaux ont également été améliorées.
La patience peut être de rigueur
Le déploiement reste progressif. L’installation de KB5120998 ne garantit pas l’activation immédiate de la nouvelle fonctionnalité, Microsoft utilisant son système de déploiement contrôlé. Les utilisateurs pressés peuvent forcer son activation via l’outil ViVeTool, mais la plupart devront attendre que Microsoft l’active automatiquement dans les semaines à venir.
Cette évolution permet à la recherche Windows de fonctionner davantage comme un outil de recherche local. Fini les dépendances à internet pour trouver la calculatrice ou un fichier stocké sur votre ordinateur.
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