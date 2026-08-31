Deux nouveaux paramètres ont été ajoutés sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche. L’un permet de désactiver les résultats web, l’autre les suggestions du Microsoft Store. En désactivant les résultats web, les propositions Bing n’apparaissent plus dans la recherche.

Si les deux options sont désactivées, Windows se concentre presque exclusivement sur les résultats locaux (fichiers, applications, paramètres). Windows Latest note également que la recherche devient plus rapide, car elle n’attend plus de réponse en ligne de Bing avant d’afficher les résultats.