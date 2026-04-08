Dans le détail, sur les machines concernées, la zone de recherche du menu Démarrer pouvait ne rien afficher du tout, ne remonter qu’une partie des résultats attendus ou faire apparaître des entrées vides, parfois cliquables malgré tout. D’après Microsoft, seule une poignée de configurations auraient été affectées depuis le 6 avril, même si des symptômes comparables avaient déjà été signalés en ligne ces derniers mois, comme l’a rappelé BleepingComputer.

Pour corriger le tir, Redmond a confirmé avoir suspendu la mise à jour fautive avant d’effectuer un rollback progressif sur les serveurs de Bing. Le retour à la normale devrait être effectif dans les jours à venir, à condition que les machines touchées soient connectées à Internet et que la fonction Web Search n’ait pas été désactivée par stratégie de groupe.

Si vous êtes concernés et que la patience vous fait défaut, vous pouvez également redémarrer votre PC pour accélérer la prise en compte du patch sur votre système.