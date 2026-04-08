Pas besoin d’un patch raté pour dérégler Windows. Cette fois, c’est une mise à jour côté Bing qui a détraqué la recherche du menu Démarrer sur plusieurs PC. Microsoft dit avoir fait marche arrière et déploie progressivement un correctif.
Il aura donc suffi d’une mise à jour serveur liée à Bing pour enrayer l’une des fonctions les plus ordinaires et utiles de Windows. Microsoft a confirmé qu’un bug affectait la recherche du menu Démarrer sur certains appareils sous Windows 11 23H2, privant une partie des utilisateurs et utilisatrices de résultats ou n’affichant que des éléments incomplets depuis quelques jours. L’entreprise assure avoir identifié l’origine du problème dans une modification déployée du côté Bing pour améliorer les performances de recherche, avant de la retirer.
Des résultats incomplets, un rollback progressif en cours
Dans le détail, sur les machines concernées, la zone de recherche du menu Démarrer pouvait ne rien afficher du tout, ne remonter qu’une partie des résultats attendus ou faire apparaître des entrées vides, parfois cliquables malgré tout. D’après Microsoft, seule une poignée de configurations auraient été affectées depuis le 6 avril, même si des symptômes comparables avaient déjà été signalés en ligne ces derniers mois, comme l’a rappelé BleepingComputer.
Pour corriger le tir, Redmond a confirmé avoir suspendu la mise à jour fautive avant d’effectuer un rollback progressif sur les serveurs de Bing. Le retour à la normale devrait être effectif dans les jours à venir, à condition que les machines touchées soient connectées à Internet et que la fonction Web Search n’ait pas été désactivée par stratégie de groupe.
Si vous êtes concernés et que la patience vous fait défaut, vous pouvez également redémarrer votre PC pour accélérer la prise en compte du patch sur votre système.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces