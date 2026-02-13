Dans le détail, la nouvelle interface permet d’explorer le catalogue du Microsoft Store, d’installer une application spécifique ou d’en déclencher la mise à jour directement depuis le terminal.

Si l’envie vous prend de jouer avec, la commande store browse-apps permet de parcourir et filtrer les applications référencées. Vous pouvez ensuite saisir store install <product-id> pour l’installer à partir de son identifiant, ou store update <product-id> pour la mettre à jour, sans jamais avoir à passer par l’interface graphique du Store. Et si jamais vous vous perdez en route, store --help devrait afficher l’ensemble des commandes disponibles et leurs options.

À noter tout de même que l’outil ne fonctionne que si le Microsoft Store est activé sur la machine. Sur les postes bridés par une politique d’entreprise, il ne fera donc pas de miracle. L’interface CLI ne remplace pas l’application graphique, elle en prolonge simplement l’usage côté terminal, ce qui devrait sensiblement changer la donne côté automatisation, de déploiement et gestion à grande échelle.