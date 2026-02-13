Dans une série d’annonces consacrées aux évolutions du Microsoft Store, l’éditeur a dévoilé une nouveauté plus technique que les autres. Il est désormais possible de rechercher, installer et mettre à jour des applications du Store directement depuis le terminal Windows.
Microsoft a profité d’une communication centrée sur l’amélioration de ses outils développeurs pour annoncer plusieurs évolutions du Microsoft Store. Au programme, des tableaux de bord analytiques enrichis dans le Partner Center, des ajustements autour de l’installation depuis le web et, plus discrètement, l’arrivée d’une interface en ligne de commande, permettant d’interagir avec le catalogue du Store sans passer par l’interface graphique de la boutique.
Rangez la souris, et faites chauffer vos clavier
Dans le détail, la nouvelle interface permet d’explorer le catalogue du Microsoft Store, d’installer une application spécifique ou d’en déclencher la mise à jour directement depuis le terminal.
Si l’envie vous prend de jouer avec, la commande
store browse-apps permet de parcourir et filtrer les applications référencées. Vous pouvez ensuite saisir
store install <product-id> pour l’installer à partir de son identifiant, ou
store update <product-id> pour la mettre à jour, sans jamais avoir à passer par l’interface graphique du Store. Et si jamais vous vous perdez en route,
store --help devrait afficher l’ensemble des commandes disponibles et leurs options.
À noter tout de même que l’outil ne fonctionne que si le Microsoft Store est activé sur la machine. Sur les postes bridés par une politique d’entreprise, il ne fera donc pas de miracle. L’interface CLI ne remplace pas l’application graphique, elle en prolonge simplement l’usage côté terminal, ce qui devrait sensiblement changer la donne côté automatisation, de déploiement et gestion à grande échelle.
Une évolution qui cible les usages professionnels
Car si la nouveauté est accessible à tout le monde, elle s’adresse d’abord aux développeurs et aux équipes IT. Pouvoir installer ou mettre à jour une application du Microsoft Store en ligne de commande, c’est aussi pouvoir intégrer cette action dans un script, l’exécuter à distance ou l’inclure dans la configuration automatique d’un poste.
Les grandes entreprises disposent déjà d’outils comme Intune pour orchestrer des déploiements à grande échelle, mais cette interface en ligne de commande permet justement de se passer d’une console d’administration dédiée.
Bref, une évolution pragmatique, et une façon assez éloquente de draguer les développeurs et les entreprises qui hésitent encore à intégrer le Microsoft Store dans leur flux de travail.
- Applications vérifiées et sécurisées
- Interface facile à naviguer
- Large éventail de contenus