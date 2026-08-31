Le deuxième pilier est encore en préparation, il s'agit des règles de blocage jetables. Concrètement, au lieu d'installer une protection fixe, Cloudflare crée une règle ciblée pour bloquer une attaque précise, la laisse active un moment, puis la retire à un intervalle aléatoire pour la remplacer par une autre. Pas besoin qu'elle soit parfaite ou increvable : elle doit juste tenir assez longtemps pour freiner l'attaquant. Le temps que celui-ci comprenne comment la contourner, elle a déjà disparu, remplacée par une nouvelle règle qu'il devra à nouveau étudier de zéro. Tout le travail d'ingénierie qu'il vient de fournir part alors directement à la poubelle. Mais attention, retirer une règle ne revient pas à l'oublier. Le système garde en mémoire les attaques déjà rencontrées, même une fois leurs règles désactivées. Un pirate ne peut donc pas espérer repartir de zéro en changeant simplement d'adresse ou d'outil. Si son attaque ressemble, même de loin, à une menace déjà croisée par le passé, Cloudflare la reconnaît immédiatement.