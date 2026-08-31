Chaque décision adressée aux registrars réclame la même chose : toutes les identités, adresses postales, adresses e-mail et numéros de téléphone jamais associés au compte. Puis l'argent : les IBAN complets et le nom exact des titulaires, les cartes utilisées jusqu'à la banque émettrice, son pays et le type de carte. Le crypto est couvert, avec les adresses de portefeuilles, la nature de l'actif et les identifiants de transaction.



Viennent enfin l'adresse IP, le système d'exploitation, le navigateur et le type d'appareil utilisés à la création du compte, puis l'ensemble des logs et données de connexion conservés sur les douze derniers mois. La décision visant le registre est plus étroite : titulaire, registrar, serveurs de noms et historique des modifications. Le tribunal a jugé ces demandes proportionnées.



Reste à savoir ce que les intermédiaires détiennent réellement. Un registrar qui passe par un prestataire de paiement ne stocke ni numéro de carte ni IBAN dans la plupart des cas, et le DSA ne crée aucune obligation de conservation : ce qui a été purgé ne sera pas transmis.