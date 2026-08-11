Les fournisseurs de VPN sont aussi ceux qui ont livré la bataille juridique la plus poussée. CyberGhost et ExpressVPN ont notamment demandé au tribunal de suspendre la procédure en invoquant l’affaire Anne Frank Fonds, tranchée le 9 juillet 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne. Dans cet arrêt, la CJUE a jugé qu’un géoblocage conforme à l’état de l’art peut rester considéré comme efficace même s’il est techniquement contournable au moyen d’un VPN. La Cour précise également que, si la mise à disposition de l’œuvre devait malgré tout être considérée comme une violation du droit d’auteur, elle serait imputable à celui qui met l’œuvre en ligne et non au fournisseur du VPN utilisé pour contourner la restriction.