L'absence notable dans ce tableau : Naver. Le plus grand opérateur de plateforme mobile du pays a renoncé à candidater, officiellement pour se concentrer sur ses activités IA existantes. En coulisses, le calendrier serré et l'obligation d'intégrer des modèles tiers auraient pesé dans la balance, offrant selon des informations rapportées des retours trop limités face à l'investissement requis. Naver avait par ailleurs déjà été éliminé en janvier du programme national de modèle fondateur, non pour des raisons techniques mais en raison de questions sur l'indépendance des données de HyperCLOVA X. Le géant coréen du web reste donc sur la touche d'une initiative qui va pourtant structurer le paysage IA national pour plusieurs années. Le contraste tranche avec les débats en cours sur la régulation des contenus générés par IA en Europe, où la question de l'accès universel n'est pas encore posée.