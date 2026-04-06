Le Rebel100 est une architecture chiplet en quatre dies de calcul, fabriqués et packagés par Samsung via son procédé SF4X, alimentés par 144 Go de mémoire HBM3e pour 4,8 To/s de bande passante par puce, avec interconnexion UCIe-Advanced. Samsung et SK Hynix sont les deux plus grands fournisseurs de HBM au monde, et Rebellions a les deux au capital

Actuellement approvisionné en HBM chez Samsung, Rebellions peut basculer sur SK Hynix sans friction particulière, selon The Register.

Sur le réseau d'interconnexion, les systèmes HGX d'Nvidia alignent un NIC 800 Gbps par GPU, contre un seul par nœud chez Rebellions aujourd'hui. Marshall Choy a déclaré à The Register que le fabric réseau sera un chantier prioritaire. « En ce moment, les gens pensent au niveau du rack. Dans peu de temps, on va penser au niveau de la rangée, puis du datacenter entier », a-t-il ajouté.

La ronde de 400 millions, menée par Mirae Asset Financial Group et le Fonds national de croissance de Corée, porte le total levé à 850 millions depuis la création, pour une valorisation de 2,34 milliards de dollars. Rebellions a ouvert des bureaux au Japon, en Arabie Saoudite, à Taïwan et aux États-Unis. Un dépôt d'IPO, avec JPMorgan comme banquier mandaté, est visé avant fin 2026 ou début 2027.