Une version quasi complète de Left 4 Dead date de juin 2008, avec une interface différente, des dialogues coupés au montage final, des sections de carte modifiées et des éléments graphiques inachevés, repris du mod Terror Strike conçu pour Counter-Strike: Condition Zero.

Portal 2 est le jeu le plus touché par la fuite. Des moddeurs ont recréé une version jouable à partir d’une bêta de juillet 2009, quand le jeu reposait encore sur un concept de « Core Hub », abandonné depuis au profit d’une progression plus linéaire. Cette bêta contient aussi des éléments du préquel F-Stop, prévu l’année précédente avec des mécaniques de caméra, et une GLaDOS au rôle plus passif, animée différemment. Certaines scènes inachevées réutilisent des éléments de Team Fortress et de Half-Life en guise de solution provisoire.

La découverte la plus commentée est toutefois le modèle 3D d'une arme surnommée « Weaponizer », un objet conceptuel du troisième épisode annulé de Half-Life 2, présent dans des communications officielles de Valve par le passé, mais jamais distribué sous une forme jouable. Cette arme devait transformer des objets en munitions. Ce prototype dérive d'un pistolet à peinture portatif. Valve a ensuite opté pour des projectiles de gel.

Une version ancienne de Counter-Strike: Global Offensive ressemble en outre bien davantage à Source, avec une interface plus stylisée, des cartes en version alpha, une arme MP5 jamais commercialisée et un bouclier anti-émeute repris de Counter-Strike 1.6.

Des fichiers datés de 2011 mêlent par ailleurs le moteur physique de Source à du code emprunté à Left 4 Dead 2 et à des éléments d’interface prototypes de Counter-Strike: Global Offensive. Jusque-là, Valve se contentait de porter le moteur Source sur des consoles de salon. Le studio Hidden Path Entertainment a ensuite apporté des améliorations, au point de convaincre Valve de développer un tout nouveau Counter-Strike.

