Des archivistes ont extrait 12 à 13 téraoctets de fichiers Valve datant de 2003 à 2013, issus d’un point d’accès non protégé de l’ancienne infrastructure Steam2 de l’entreprise. L’ensemble contient des versions inédites de Left 4 Dead, Portal 2 et Counter-Strike, avec un prototype d’arme lié à l’épisode 3 annulé de Half-Life 2.
Le vieux routard des studios Valve, éditeur du magasin de jeux Steam, distribuait ses titres, entre 2003 et 2013, via des formats propriétaires, NCF et GCF, avant de basculer vers un système de fichiers HTTP classique en mars 2013, avec l’arrivée de SteamPipe.
Les fichiers retrouvés proviennent de cette période, que la communauté surnomme désormais Steam2. Selon le data miner Gabe Follower, aucune cyberattaque n’est à l’origine de cette exposition. Un point d’accès mal configuré, relié à cette infrastructure obsolète, a laissé les données en libre accès pendant des années. L’analyse de ces 12 à 13 téraoctets est toujours en cours et laisse entrevoir projets internes de Valve et titres de studios tiers.
De vieux prototypes de Left 4 Dead à Counter-Strike
Une version quasi complète de Left 4 Dead date de juin 2008, avec une interface différente, des dialogues coupés au montage final, des sections de carte modifiées et des éléments graphiques inachevés, repris du mod Terror Strike conçu pour Counter-Strike: Condition Zero.
Portal 2 est le jeu le plus touché par la fuite. Des moddeurs ont recréé une version jouable à partir d’une bêta de juillet 2009, quand le jeu reposait encore sur un concept de « Core Hub », abandonné depuis au profit d’une progression plus linéaire. Cette bêta contient aussi des éléments du préquel F-Stop, prévu l’année précédente avec des mécaniques de caméra, et une GLaDOS au rôle plus passif, animée différemment. Certaines scènes inachevées réutilisent des éléments de Team Fortress et de Half-Life en guise de solution provisoire.
La découverte la plus commentée est toutefois le modèle 3D d'une arme surnommée « Weaponizer », un objet conceptuel du troisième épisode annulé de Half-Life 2, présent dans des communications officielles de Valve par le passé, mais jamais distribué sous une forme jouable. Cette arme devait transformer des objets en munitions. Ce prototype dérive d'un pistolet à peinture portatif. Valve a ensuite opté pour des projectiles de gel.
Une version ancienne de Counter-Strike: Global Offensive ressemble en outre bien davantage à Source, avec une interface plus stylisée, des cartes en version alpha, une arme MP5 jamais commercialisée et un bouclier anti-émeute repris de Counter-Strike 1.6.
Des fichiers datés de 2011 mêlent par ailleurs le moteur physique de Source à du code emprunté à Left 4 Dead 2 et à des éléments d’interface prototypes de Counter-Strike: Global Offensive. Jusque-là, Valve se contentait de porter le moteur Source sur des consoles de salon. Le studio Hidden Path Entertainment a ensuite apporté des améliorations, au point de convaincre Valve de développer un tout nouveau Counter-Strike.
Une fuite accidentelle, écho au piratage de 2003
On n’est pas sans se rappeler qu’en 2003, le hacker allemand Axel Gembe s’était introduit dans les serveurs de Valve pour dérober le code source de Half-Life 2, plus d'un an avant sa sortie prévue. Gabe Newell, cofondateur de l’entreprise, avait alors publié un appel à l’aide sur les forums officiels pour identifier les responsables. Le hacker lui avait ensuite écrit pour s’excuser et demander un emploi. Les autorités allemandes l’ont arrêté avant qu’il ne rejoigne les États-Unis, où le FBI comptait l’interpeller à son arrivée.
Cette fois, aucune intrusion n'est en cause. Valve n’a pas confirmé la nouvelle fuite, provoquée par une erreur humaine et non par une attaque. Les fichiers analysés jusqu’ici contiennent aussi une bêta préliminaire de Sonic 4: Episode 2, un jeu sans lien avec Valve.
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