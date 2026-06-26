Aucune installation préalable ni aucun compte à créer, tout se passe depuis votre navigateur Web avec, tout de même, pas mal de données à télécharger, mais sans aucune intervention de notre part. En fonction de votre connexion, il faudra attendre quelques dizaines de secondes pour atteindre l’écran titre.

À partir de là, tout se passe exactement comme sur le jeu originel avec la possibilité de commencer une partie, de charger une sauvegarde, de jouer sur les options ou de consulter les succès débloqués.

Nous n’avons pas mené l’intégralité de l’aventure à nouveau, mais de ce que nous avons pu tester, c’est effectivement parfaitement fonctionnel avec, toutefois, quelques petites imprécisions graphiques, notamment au niveau des yeux des différents personnages, voire de leurs visages.