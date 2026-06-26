Non, il n’est pas question de cloud gaming. Grâce à ce hack, Half-Life 2 tourne dans votre navigateur via WebGL 2.
Plus de vingt ans au compteur et, pourtant, Half-Life 2 reste une référence dans le monde du jeu PC… Au moins autant que son prédécesseur ! Un étudiant a adapté le jeu pour le rendre jouable depuis un navigateur Web, mais il risque de ne pas être disponible bien longtemps. Explications.
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Half-Life 2 depuis votre navigateur
Lorsqu’en novembre 2004, Valve lance Half-Life 2, le studio était attendu au tournant. Half-Life premier du nom était déjà considéré comme un monument et il semblait difficile de faire simplement aussi bien.
Son succès a été tel qu’il est souvent considéré comme l’un des déclencheurs de la plateforme Steam. Mais revenons-en à nos moutons et au travail d’un étudiant portant le surnom de slqnt. En ligne depuis hier, son projet se trouve sur le site hl2.slqnt.dev et ne nécessite finalement pas grand-chose.
Aucune installation préalable ni aucun compte à créer, tout se passe depuis votre navigateur Web avec, tout de même, pas mal de données à télécharger, mais sans aucune intervention de notre part. En fonction de votre connexion, il faudra attendre quelques dizaines de secondes pour atteindre l’écran titre.
À partir de là, tout se passe exactement comme sur le jeu originel avec la possibilité de commencer une partie, de charger une sauvegarde, de jouer sur les options ou de consulter les succès débloqués.
Nous n’avons pas mené l’intégralité de l’aventure à nouveau, mais de ce que nous avons pu tester, c’est effectivement parfaitement fonctionnel avec, toutefois, quelques petites imprécisions graphiques, notamment au niveau des yeux des différents personnages, voire de leurs visages.
La question du droit d’auteur
Cela dit, le plus intéressant n’est pas le jeu en lui-même – enfin, à ne jamais l’avoir fait bien sûr –, mais plutôt de savoir comment le développeur slqnt s’y est pris. Il faut tout d’abord savoir qu’il s’est basé sur le travail d’un autre petit malin, l’auteur du portage de Portal, weliveinhell.
Comme lui, slqnt a profité de la fuite du moteur Source, qui s'est retrouvé sur les réseaux en 2020. Slqnt s'est ensuite basé sur WebGL2, lequel a l’avantage de s’appuyer sur OpenGL ES pour le rendu 3D, donc la gestion de l’affichage. En seulement trois mois de travail – à en croire son auteur –, le projet était ficelé et le jeu jouable.
Slqnt aurait été aidé dans son travail par quelques amis développeurs avec, en difficulté principale, la gestion des différents assets du jeu pour les rendre compatibles avec le moteur utilisé. Les assets… Voilà d’ailleurs l’un des risques – un des nombreux risques – pour ce projet. On voit effectivement assez mal Valve laisser son jeu accessible à tous, peu importe son âge.
Un conseil donc, si vous êtes curieux de voir ça tourner, ne tardez pas : rien ne dit que ce sera encore en ligne demain, dans trois heures.