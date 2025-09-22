L'idée semble tout droit sortie d'une blague de technicien, et pourtant, elle est bien réelle. Un développeur a transformé le célèbre jeu Portal 2 de Valve en un véritable serveur web, capable de répondre à des requêtes et d'afficher des pages sur un navigateur. Le plus étonnant : le contenu de la page réagit en direct à ce qui se passe dans le jeu.
Le projet, baptisé « HTTPortal », n'est pas une simple simulation, mais une implémentation fonctionnelle. En exploitant une fonctionnalité réseau méconnue du moteur Source de Valve, le développeur a réussi à faire communiquer le jeu avec un navigateur via le protocole HTTP. Cette prouesse technique, partagée publiquement, met en lumière la flexibilité inattendue d'un moteur de jeu pensé avant tout pour l'action en temps réel.
La mécanique derrière l'exploit
Au cœur de cette expérience se trouve une commande de lancement peu connue,
-netconport, qui ouvre une porte de communication distante. Conçue à l'origine pour administrer des serveurs de jeu, cette commande ouvre une connexion réseau utilisant le protocole TCP, celui-là même qui sert de fondation au web pour assurer une transmission fiable des données. Le jeu, lui, utilise majoritairement le protocole UDP, plus rapide, pour synchroniser les actions en multijoueur.
Le créateur du projet a eu l'idée de détourner cette connexion TCP pour y faire transiter non pas des commandes d'administration, mais des réponses HTTP en bonne et due forme. Lorsqu'un navigateur se connecte à l'adresse locale de la machine sur le bon port, le jeu ne se contente plus de l'ignorer : il lui répond comme le ferait un serveur web classique, en lui envoyant du code HTML à afficher.
Plus étonnant, l’état du monde de test pilote le rendu côté navigateur : déplacer un cube compagnon influe sur la structure de la page, et la scène devient un « éditeur » tangible de contenu. La vidéo de démonstration pousse l’idée jusqu’à « écrire » du HTML à l’écran en manipulant des objets, donnant chair à ce qui n’est d’ordinaire qu’un flux réseau abstrait. Le dépôt GitHub détaille le fonctionnement, fournit le code et rassure sur la reproductibilité.
Dans l’écosystème Source, d’autres titres dotés de « -netconport » pourraient tenter l’aventure, au moins pour des démonstrations locales ou des ateliers techniques. De quoi nourrir à la fois la curiosité des passionnés du réseau et celle des amateurs de mécaniques de jeu détournées.