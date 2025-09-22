Le créateur du projet a eu l'idée de détourner cette connexion TCP pour y faire transiter non pas des commandes d'administration, mais des réponses HTTP en bonne et due forme. Lorsqu'un navigateur se connecte à l'adresse locale de la machine sur le bon port, le jeu ne se contente plus de l'ignorer : il lui répond comme le ferait un serveur web classique, en lui envoyant du code HTML à afficher.