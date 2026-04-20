Dans le cas de la démo Doom, le principe fonctionne en trois temps. Le jeu tourne via doom.wasm , un portage WebAssembly du code source original. À chaque tick du moteur, la fonction drawElementImage() capture le formulaire HTML affiché en arrière-plan. L'image obtenue est ensuite convertie dans la palette 256 couleurs de Doom, puis écrite dans le cache de textures du jeu. Le moteur de rendu fait le reste : perspective, éclairage par secteur, teinte rouge de dégâts. Le HTML subit exactement le même traitement qu'une texture murale classique.

Pour tester la démo, il faut activer le flag chrome://flags/#canvas-draw-element dans Chrome Canary. Le dépôt WICG sur GitHub propose d'autres exemples : graphique en camembert, cube WebGL habillé de HTML. Chrome continue d'empiler les API expérimentales dans ses versions bêta, entre réseaux neuronaux et rendu HTML hybride.

Derrière la blague, une brique manquante du web