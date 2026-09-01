Chaque année, JBL met à jour sa gamme de casques gaming Quantum à l’occasion de la Gamescom. 2026 est à ce titre une cuvée assez pragmatique, où tous les utilisateurs ou presque pourraient trouver leur bonheur : le modèle haut de gamme Quantum 850, le casque milieu de gamme Quantum 520, et l’entrée de gamme filaire Quantum 120.
Produit le plus ambitieux et le plus complet du lot, le JBL Quantum 850 mise sur une conception confortable, une quadruple connectivité, et sur un ambitieux suivi des mouvements de la tête. Plus abordables, le Quantum 520 et sa variante 520X (version Xbox) s’appuient sur une architecture sonore poussée, une triple connectivité, et sur une prise en charge du Spatial Sound. Enfin, le Quantum 120 se présente comme une introduction filaire à l’univers gaming Quantum, introduction qui n’a pourtant rien de gadget.
JBl Quantum 850 : le haut de gamme à peine simplifié
Rien de révolutionnaire, le Quantum 850 affiche le design très gaming (pas du tout nomade) des précédents casques haut de gamme Quantum, 950 en tête, avec notamment de larges coussinets circum auriculaires, des jeux de leds, un micro flexible détachable, et un repose-tête flottant façon hamac. Moins poussé qu’un Quantum 950, il dispose toutefois d’une batterie remplaçable (mais pas d’une base multifonction avec recharge), et de transducteurs dynamiques de 50 mm avec revêtement carbone. Notons qu’outre la batterie, de nombreuses pièces (hamac, coussinets, microphones, coques) sont remplaçables.
Sorte de produit ultra-polyvalent, le casque peut se connecter de quatre manières : dongle USB-C pour du sans-fil basse-latence, Bluetooth 5.3, filaire en USB-C, et filaire en jack 3,5 mm. Cerise sur le gâteau pour les télétravailleurs, la certification Zoom.
Difficile de faire plus complet, d’autant que le JBL Quantum 850 dispose même d’un système de réduction de bruit active, et d’une fonction 3D avec suivi des mouvements de la tête. Comme souvent, seuls les joueurs Xbox sont laissés sur la touche, le dongle n’étant pas compatible avec l’écosystème
Disponible d’ici quelques jours, le JBL Quantum 850 sera vendu à 279,99 euros.
JBL Quantum 520 et Quantum 520X : presque tout, à moins de 100 euros
Plus simples mais ne manquant pas de style, les Quantum 520 et Quantum 520X sont eux-aussi des casques de gaming sans-fil très polyvalents, puisqu’équipés d’un dongle USB-C, d’une puce Bluetooth 5.4, et d’une interface audio sur le port USB-C. La marque surprend légèrement, en intégrant des pièces transparentes à l’extérieur des coques, d’où cette apparence très légère.
Si JBL met en avant ses transducteurs de 50 mm revêtus de carbone, à priori proches de ceux équipant le Quantum 850, de nombreuses fonctions disparaissent fort logiquement : mode 3D mais suivi des mouvements de la tête, pas de repose-tête flottant, pas de batterie remplaçable, pas de coques ni de coussinets remplaçables, pas de réduction de bruit active. Bien sûr, les deux appareils sont compatibles avec l’application QuantumEngine, qui offrira un haut degré de personnalisation.
Identique techniquement au Quantum 520, le Quantum 520X apporte tout simplement la compatibilité avec l’environnement Xbox. Les deux casques sont déjà disponibles, pour 99,99 euros.
Quantum 120 : pour une expérience quantique à prix plancher
Dernier-né de la fratrie et sorte de petit frère filaire et passif des 520, le JBL Quantum 120 est une création d’entrée de gamme qui ne manque pas d’arguments. Très simple sur la forme, bien que conservant une approche circum-auriculaire, ce casque très léger peut compter sur la présence de transducteurs de 50 mm avec membrane carbone, et sur un microphone détachable avec cellule de 6 mm. Sa connectivité se limite à la très universelle (avec des guillemets) prise jack 3,5 mm, mais le casque peut malgré tout profiter des avantages de l’application QuantumEngine (la marque ne précise pas de quelle manière).
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