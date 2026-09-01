Dernier-né de la fratrie et sorte de petit frère filaire et passif des 520, le JBL Quantum 120 est une création d’entrée de gamme qui ne manque pas d’arguments. Très simple sur la forme, bien que conservant une approche circum-auriculaire, ce casque très léger peut compter sur la présence de transducteurs de 50 mm avec membrane carbone, et sur un microphone détachable avec cellule de 6 mm. Sa connectivité se limite à la très universelle (avec des guillemets) prise jack 3,5 mm, mais le casque peut malgré tout profiter des avantages de l’application QuantumEngine (la marque ne précise pas de quelle manière).