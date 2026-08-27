Samsung profite de la Gamescom 2026 pour dévoiler sa nouvelle génération de SSD externes. Baptisée série P, celle-ci s’articule autour de deux modèles : le P9, véritable vitrine technologique destinée aux utilisateurs professionnels et aux créateurs de contenu, et le P7, davantage pensé pour les usages quotidiens. Leur principal point commun tient dans leur interface USB4, qui permet à Samsung de franchir un sérieux cap en matière de débits.

Le P9 ne fait manifestement pas dans la demi-mesure. Samsung annonce des débits allant « jusqu’à 4 000 Mo/s en lecture séquentielle et 3 800 Mo/s en écriture ». Des chiffres qui représentent pratiquement le double de ceux du T9, la précédente génération de SSD externe haut de gamme de la marque, limitée à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture avec son interface USB 3.2 Gen 2x2. Sur le papier, le bond est donc spectaculaire.