Deux nouvelles références de SSD externes sont annoncées par Samsung qui se convertit à l'USB4, mais laisse les prix s'envoler.
À l’occasion de la Gamescom 2026, Samsung muscle sérieusement son offre de SSD externes avec deux nouveaux modèles USB4, les P9 et P7. Jusqu’à 4 000 Mo/s en lecture, 8 To de capacité et même la possibilité d’enregistrer directement de la vidéo 12K pour le modèle haut de gamme : sur le papier, la démonstration technologique est impressionnante, reste la question du prix.
Le P9 pousse les SSD externes vers les sommets
Samsung profite de la Gamescom 2026 pour dévoiler sa nouvelle génération de SSD externes. Baptisée série P, celle-ci s’articule autour de deux modèles : le P9, véritable vitrine technologique destinée aux utilisateurs professionnels et aux créateurs de contenu, et le P7, davantage pensé pour les usages quotidiens. Leur principal point commun tient dans leur interface USB4, qui permet à Samsung de franchir un sérieux cap en matière de débits.
Le P9 ne fait manifestement pas dans la demi-mesure. Samsung annonce des débits allant « jusqu’à 4 000 Mo/s en lecture séquentielle et 3 800 Mo/s en écriture ». Des chiffres qui représentent pratiquement le double de ceux du T9, la précédente génération de SSD externe haut de gamme de la marque, limitée à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture avec son interface USB 3.2 Gen 2x2. Sur le papier, le bond est donc spectaculaire.
Le constructeur ne s’arrête d’ailleurs pas aux seuls débits. Le P9 pourra grimper jusqu’à 8 To de capacité, ce qui en ferait, selon Samsung, le premier SSD externe USB4 de cette capacité capable d'atteindre 4 000 Mo/s. Une combinaison particulièrement intéressante pour les professionnels qui manipulent quotidiennement des fichiers RAW, de la vidéo en très haute définition ou d’imposantes bibliothèques de données. Le constructeur met notamment en avant la possibilité d’effectuer de l’enregistrement vidéo 12K directement sur le SSD, grâce à ses performances d’écriture soutenues.
« À l’heure où la création de contenu assistée par l’IA et la vidéo en haute résolution exigent de grandes quantités de données au quotidien, les utilisateurs attendent des expériences de stockage plus rapides et plus fiables », a déclaré Tommy Kwon, vice-président et directeur de l’équipe Brand Product Biz chez Samsung Electronics. « Grâce à un stockage et une sauvegarde rapides, la série P offre aux professionnels comme au grand public les performances dont ils ont besoin pour gérer efficacement de nombreuses applications ». Au moins, on a confiance en ses produits chez Samsung.
Plus polyvalent, le P7 reste hors de prix
À côté de ce P9 destiné aux utilisateurs les plus exigeants, Samsung lance le P7. On retrouve donc la connectique USB4, mais avec une philosophie bien plus généraliste : stockage rapide pour les ordinateurs portables et fixes, smartphones, appareils photo ou encore consoles de jeux. Samsung insiste également sur la robustesse du produit, qui a passé des tests de résistance aux chocs et aux vibrations ainsi qu’un test de chute de deux mètres.
Sur le papier, ce P7 a donc tout du SSD externe moderne et passe-partout. Le problème, c’est que l’USB4 n’est réellement intéressant que si la machine à laquelle on le branche est capable d’exploiter cette interface à pleine vitesse. Autrement dit, acheter un SSD capable d'atteindre ces 4 Go/s n’a pas grand intérêt si le PC, le smartphone ou la console associé constitue le goulot d’étranglement. Une évidence technique, certes, mais qu'il faut avoir à l'esprit alors que Samsung s'amuse à nous faire tourner la tête avec ses débits.
Et arrive la question qui fâche : le prix. De manière assez surprenante, le communiqué de presse français fait l'impasse sur cette question, mais sur la version belge, on trouve de quoi… se faire mal : « Les prix conseillés du P9 sont de 350,99 € pour 1 To, 665,99 € pour 2 To, 1 377,99 € pour 4 To et 2 750,99 € pour 8 To. Les prix conseillés du P7 sont de 295,99 € pour 1 To, 564,99 € pour 2 To, 1 168,99 € pour 4 To et 2 331,99 € pour 8 To ». Pratiquement 300 euros pour seulement 1 To de capacité, on a clairement du mal à parler d'un produit destiné au grand public.
La sortie des deux modèles et – semble-t-il – des quatre capacités est prévue pour le 31 août prochain. Nous pourrons alors vérifier si les atouts de ces deux disques externes sont bien réels. Il faudra au moins ça pour justifier le nouveau crédit que vous allez demander à votre banquier pour en faire l'acquisition. Au-delà de la blague, l'inflation observée sur ce genre de nouveautés souligne à quel point la situation sur le marché des composants est lunaire.
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