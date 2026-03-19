1, 2, 4, 8 et maintenant 16 To ! Les SSD au format M.2 viennent de franchir un nouveau cap… tarifaire également !
Avouez que le temps n'est pas aux dépenses superfétatoires en matière de stockage. Les tarifs des SSD atteignant des sommets ces dernières semaines, on se demande pourquoi la marque Exascend a décidé de lancer le premier modèle commercial de SSD M.2 de 16 To.
Plus exactement 15,36 To de capacité
Jusqu'à présent, les plus gros SSD au format M.2 2280 se contentaient de 8 To de capacité. Il y a à peine un an, plusieurs rumeurs évoquaient toutefois la sortie prochaine de modèles de 16 To.
Vous vous en doutez, l'inflation des puces de NAND a tempéré les ardeurs des plus enthousiastes et plus aucun projet de M.2 en 16 To ne semblait devoir être lancé prochainement. C'était donc sans compter sur Exascend, une marque peu connue sous nos latitudes : elle est principalement tournée vers le monde de l'entreprise et dispose de nombreux modèles en U.2 notamment.
En plus de multiples formats professionnels, sa gamme de SSD « PE4 Series » adopte aussi le M.2 que nous utilisons dans nos PC. Plus intéressant encore, cette série dispose de capacités allant de 240 Go à 30,72 To. Elle est surtout la toute première gamme à afficher un M.2 2280 de 16 To… enfin, 15,36 To pour être tout à fait exact.
Un tarif flirtant avec les 16 000 dollars !
Un modèle qui s'est frayé un chemin jusqu'à un revendeur ayant pignon sur rue, Amazon. Là, le PE4 Series est clairement identifié comme un modèle de « niveau entreprise » avec un prix qui s'en ressent.
Compte tenu du tarif actuel des modèles de 8 To, on se doutait qu'un SSD de 16 To allait piquer les yeux. Nous étions loin d'imaginer pareil prix : comptez effectivement la bagatelle de 15 935 dollars pour un seul exemple de ce PE4 Series affiché par Amazon en 16 To et pour lequel il n'y aurait « plus que 9 produits encore en stock ». Comme le dit le revendeur, « faites vite » !
Blague à part, un tel ratio capacité/prix est évidemment sans aucun intérêt à moins d'avoir des besoins très spécifiques. Rappelons que malgré l'inflation majeure qu'ont connue les modèles de 8 To, ils se négocient à des tarifs compris entre 1 500 et 3 000 euros. Autant dire que payer cinq fois plus pour seulement le double de capacité n'a rien d'un bon calcul.
Notez au passage que les performances annoncées par Exascend sont plutôt mauvaises : on parle de 3,2 Go/s en lecture séquentielle, 2,9 Go/s en écriture séquentielle et à peine 52 K IOPS en écriture aléatoire. Mais bon, voilà, c'est fait, 16 To sur un seul SSD au format M.2 2280.
Ultime précision : officiellement lancé il y a quatre mois – mais il ne s'agissait que d'un paper launch, sans stocks importants – ce SSD était alors facturé un peu plus de 4 200 dollars. Inflation quand tu nous tiens.