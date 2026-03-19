Jusqu'à présent, les plus gros SSD au format M.2 2280 se contentaient de 8 To de capacité. Il y a à peine un an, plusieurs rumeurs évoquaient toutefois la sortie prochaine de modèles de 16 To.

Vous vous en doutez, l'inflation des puces de NAND a tempéré les ardeurs des plus enthousiastes et plus aucun projet de M.2 en 16 To ne semblait devoir être lancé prochainement. C'était donc sans compter sur Exascend, une marque peu connue sous nos latitudes : elle est principalement tournée vers le monde de l'entreprise et dispose de nombreux modèles en U.2 notamment.