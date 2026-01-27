Le Roealsen6 R6101C repose sur un contrôleur maison DP800 associé à un micrologiciel développé en interne. Le disque exploite une interface PCIe 5.0, de la mémoire flash 3D eTLC et le protocole NVMe 2.0. Sa particularité tient à l’ajout d’un processeur applicatif couplé à un moteur de compression matériel transparent pour le système hôte.

Concrètement, les données sont compressées avant d’être écrites dans la mémoire flash, ce qui réduit la quantité de stockage physique sollicitée. Les performances et la capacité réellement exploitable dépendent donc directement du niveau de compressibilité des données traitées. Dans des conditions idéales, le constructeur annonce un taux pouvant atteindre 4:1, permettant à un disque de 7,68 To de présenter une capacité effective bien supérieure. Reste à savoir comment cette approche se traduit dans les mesures de performance.