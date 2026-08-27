LibreOffice peaufine sa suite bureautique pour la rentrée

L'outil de traitement de texte Writer introduit le Composeur de paragraphes, un algorithme qui répartit l'espacement des mots sur l'ensemble d'un paragraphe plutôt que ligne par ligne. Concrètement, un texte justifié n'alterne plus entre lignes trop denses ou trop aérées. LibreOffice prend aussi nativement en charge les variantes de polices OpenType, lesquelles ajustent le contraste et les proportions des lettres selon la taille du texte affiché.

Cette nouvelle mouture se concentre surtout sur les écritures bidirectionnelles et complexes. Writer détecte automatiquement le sens d'un paragraphe à l'ouverture ou au collage d'un texte, et positionne les espaces de fin de ligne selon ce sens plutôt que selon les caractères voisins. Le logiciel corrige aussi le redimensionnement des objets dans les documents en écriture verticale ou de droite à gauche. Le tableur Calc applique une méthode un peu similaire aux cellules, dont le sens s'ajuste de lui-même à la saisie d'un texte de droite à gauche. Math s'enrichit d'opérateurs pour le N'Ko et l'Adlam, deux écritures utilisées pour les langues mandingues d'Afrique de l'Ouest et pour le peul.