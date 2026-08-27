LibreOffice peaufine sa suite bureautique pour la rentrée

The Document Foundation vient de publier LibreOffice en version 26.8. Cette édition se dote d'un nouvel algorithme de justification et d'une prise en charge élargie des écritures du monde. La fondation confirme par ailleurs ne pas intégrer de fonctionnalités d'intelligence artificielle générative.
Développée depuis décembre 2025 par 206 contributeurs, dont 155 bénévoles, cette version optimise la qualité typographique, la prise en charge des systèmes d'écriture mais aussi la fidélité des échanges de documents avec les suites concurrentes. Comme toujours, elle est disponible gratuitement pour Windows, macOS et Linux.
Le Composeur de paragraphes et l'ouverture aux écritures bidirectionnelles
L'outil de traitement de texte Writer introduit le Composeur de paragraphes, un algorithme qui répartit l'espacement des mots sur l'ensemble d'un paragraphe plutôt que ligne par ligne. Concrètement, un texte justifié n'alterne plus entre lignes trop denses ou trop aérées. LibreOffice prend aussi nativement en charge les variantes de polices OpenType, lesquelles ajustent le contraste et les proportions des lettres selon la taille du texte affiché.
Cette nouvelle mouture se concentre surtout sur les écritures bidirectionnelles et complexes. Writer détecte automatiquement le sens d'un paragraphe à l'ouverture ou au collage d'un texte, et positionne les espaces de fin de ligne selon ce sens plutôt que selon les caractères voisins. Le logiciel corrige aussi le redimensionnement des objets dans les documents en écriture verticale ou de droite à gauche. Le tableur Calc applique une méthode un peu similaire aux cellules, dont le sens s'ajuste de lui-même à la saisie d'un texte de droite à gauche. Math s'enrichit d'opérateurs pour le N'Ko et l'Adlam, deux écritures utilisées pour les langues mandingues d'Afrique de l'Ouest et pour le peul.
Concernant les travaux de compatibilité, LibreOffice Chart conserve la définition des graphiques récents créés dans Microsoft Office lors d'un aller-retour entre les deux suites, même s'il ne peut pas encore les afficher ni les modifier. Les graphiques de cartes régionales, eux, perdent leurs données géographiques au passage. Calc ajoute des champs calculés aux tableaux croisés dynamiques et améliore la gestion des sauts de ligne dans les cellules référencées des fichiers XLSX. Il y a tout juste un an, nous rapportions déjà en les progrès de compatibilité apportés par la version 25.8.1 avec les formats DOCX, PPTX et XLSX.
La fondation insiste : LibreOffice 26.8 ne contient aucune fonctionnalité d'intelligence artificielle générative. Aucun document n'est transmis à un service distant et aucun composant ne nécessite d'accès réseau pour fonctionner. Les organisations soumises à une réglementation sur les données, peuvent donc être assurées qu'aucun fichier ne transite par un service extérieur. La suite bureautique reste sans publicité, sans télémétrie et sans abonnement. Soulignons en revanche qu'une bannière de dons apparaît désormais, par intermittence, dans l'écran de démarrage.
- Prise en charge des formats Microsoft Office
- Bibliothèque d'extensions et de templates
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