LibreOffice est gratuit, mais va désormais afficher une bannière de dons dès le démarrage

LibreOffice prépare, pour sa version 26.8, l'ajout d'une bannière de don visible dès le Start Center, l'écran d'accueil affiché au lancement du logiciel lorsqu'aucun document n'est ouvert.
La Document Foundation, l'organisation à but non lucratif qui pilote le développement de LibreOffice, a validé dans le code de la future version 26.8 une modification de l'interface principale. La suite bureautique entend consolider son financement en multipliant les appels aux dons.
Quand l'écran d'accueil devient espace de collecte
Le Start Center, c'est la première fenêtre visible lors du lancement de LibreOffice lorsqu'aucun document n'est ouvert. Il regroupe les fichiers récemment utilisés ainsi que les raccourcis vers les différents modules de la suite - Writer pour le traitement de texte, Calc pour les tableurs, Impress pour les présentations. C'est dans cet espace que la Document Foundation a choisi de positionner une bannière de sollicitation aux dons.
Historiquement, les appels aux dons passaient par des "infobars", ces bandeaux de notification insérés directement dans les documents ouverts. Apparus avec la version 6.2 du logiciel, ces derniers se déclenchaient environ tous les 90 jours pour inviter l'utilisateur à contribuer financièrement ou à participer davantage au projet. Avec la version 26.8, la sollicitation n'attend plus que l'utilisateur ouvre un fichier : elle s'affiche dès le démarrage de l'application.
Forcément, cette approche suscite des résistances qui ne datent pas d'hier. Une extension tierce baptisée "Stop Begging", disponible sur le catalogue officiel des extensions LibreOffice, a précisément été développée pour désactiver ces notifications. De toute évidence, ces appels récurrents aux dons ne sont pas très bien perçus par une partie des utilisateurs. La Document Foundation a néanmoins rappelé en début de mois que les fonds reçus en 2025 ont directement contribué au développement du projet.
Changer les mentalités du logiciel libre
Reste qu'un logiciel libre ou open source ne doit pas forcément être gratuit. Nous avions interviewé Ludovic Dubost, fondateur et PDG de XWiki et figure centrale de CryptPad, sur ce même problème de fond. Sa position est plutôt directe : "Fondamentalement, si nous voulons des logiciels libres, nous devons les payer."
À la différence de CryptPad, LibreOffice ne propose pas d'abonnement. Dubost estime que la conversion des utilisateurs ne doit pas passer par la pression ou par le verrouillage de fonctionnalités réservées aux abonnés. CryptPad mise sur la transparence - budget public, explications claires dans l'interface sur la façon dont les abonnements et les dons financent le projet - pour que l'utilisateur choisisse de payer, par conviction.
Reste à savoir alors si LibreOffice, qui reste l'un des projets libres les plus importants et la principale alternative à Microsoft Office, saura également convaincre les utilisateurs de financer le développement de ses outils.
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