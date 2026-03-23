LibreOffice est gratuit, mais va désormais afficher une bannière de dons dès le démarrage

Le Start Center, c'est la première fenêtre visible lors du lancement de LibreOffice lorsqu'aucun document n'est ouvert. Il regroupe les fichiers récemment utilisés ainsi que les raccourcis vers les différents modules de la suite - Writer pour le traitement de texte, Calc pour les tableurs, Impress pour les présentations. C'est dans cet espace que la Document Foundation a choisi de positionner une bannière de sollicitation aux dons.

Historiquement, les appels aux dons passaient par des "infobars", ces bandeaux de notification insérés directement dans les documents ouverts. Apparus avec la version 6.2 du logiciel, ces derniers se déclenchaient environ tous les 90 jours pour inviter l'utilisateur à contribuer financièrement ou à participer davantage au projet. Avec la version 26.8, la sollicitation n'attend plus que l'utilisateur ouvre un fichier : elle s'affiche dès le démarrage de l'application.

Forcément, cette approche suscite des résistances qui ne datent pas d'hier. Une extension tierce baptisée "Stop Begging", disponible sur le catalogue officiel des extensions LibreOffice, a précisément été développée pour désactiver ces notifications. De toute évidence, ces appels récurrents aux dons ne sont pas très bien perçus par une partie des utilisateurs. La Document Foundation a néanmoins rappelé en début de mois que les fonds reçus en 2025 ont directement contribué au développement du projet.