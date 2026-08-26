Alors que les prix des cartes graphiques atteignent des sommets, la moindre ristourne, le moindre cadeau est bon à prendre.
À l'approche de la sortie de Control Resonant, NVIDIA dégaine une nouvelle offre commerciale autour de ses GeForce RTX série 50. Du 25 août au 29 septembre 2026, l'achat de certaines cartes graphiques, machines de bureau ou PC portables permet de récupérer gratuitement le prochain jeu de Remedy. Attention, les RTX 5060 et 5050 sont soigneusement évitées.
Un (petit) cadeau pour faire passer la pilule ?
NVIDIA profite de la Gamescom 2026 pour renouveler son traditionnel jeu offert avec ses cartes graphiques haut de gamme. Cette fois, c'est Control Resonant, la suite du très remarqué Control, qui sert d'argument commercial. Depuis hier 25 août, les acheteurs d'une GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ou RTX 5070 peuvent ainsi prétendre à un exemplaire du jeu.
La bonne nouvelle est que l'opération ne se limite pas aux cartes graphiques vendues seules. NVIDIA inclut également les PC fixes équipés de l'une de ces puces, ainsi que certains ordinateurs portables dotés d'un GPU GeForce RTX 50 correspondant. Côté mobile, les RTX 5090, 5080, 5070 Ti et 5070 Laptop sont concernées. En revanche, inutile de lorgner les RTX 5060 Ti, RTX 5060 ou RTX 5050 : ces modèles restent exclus de l'offre promotionnelle.
Attention toutefois à un petit détail qui peut avoir son importance au moment de passer commande : acheter un produit techniquement éligible ne garantit pas automatiquement l'obtention du jeu. NVIDIA précise que l'offre dépend des revendeurs et assembleurs participant à l'opération. Le dispositif court jusqu'au 29 septembre, tandis que les codes obtenus pourront être activés jusqu'au 27 octobre. Vérifiez donc la présence de l'offre chez le marchand avant de dégainer la carte bancaire.
Control Resonant veut faire parler le RTX
Le choix de Control Resonant n'a évidemment rien d'anodin. Prévu pour le 24 septembre 2026, le jeu est bien sûr la suite de Control et reprend son univers surnaturel, cette fois autour de Dylan Faden. Remedy entend notamment faire évoluer la formule avec une place plus importante accordée aux combats au corps à corps, tout en conservant cette ambiance paranormale qui avait largement contribué à l'identité du premier épisode.
NVIDIA compte bien profiter de ce nouveau terrain de jeu pour mettre ses technologies maison en avant. Control Resonant doit exploiter le path tracing afin de pousser le réalisme des éclairages, ombres et reflets. Sur les GeForce RTX série 50, le titre bénéficiera du DLSS 4.5 et de sa dynamic multi-frame generation ainsi que du ray reconstruction. NVIDIA parle d'une combinaison destinée à augmenter les performances tout en améliorant la qualité d'image.
Le calendrier est d'ailleurs révélateur : le bundle débute près d'un mois avant la sortie du jeu. Pour NVIDIA, l'idée est donc de transformer Control Resonant en vitrine technologique pour la génération Blackwell. Le constructeur indique par ailleurs travailler avec Remedy autour de la prise en charge de RTX Mega Geometry, une technologie supplémentaire qui doit contribuer à gérer les scènes les plus complexes. De quoi donner aux futurs propriétaires de RTX 5070 et plus une raison supplémentaire de tester les effets « RTX On » ?
On peut toutefois se demander si cette opération sera suffisante pour pousser les joueurs hésitants à investir dans une GeForce RTX série 50. Sur le papier, cela reste sympa d'avoir un jeu en cadeau, surtout quand il s'agit d'un titre aussi attendu. Hélas, cela ne concerne que les modèles les plus onéreux – dommage au moins pour les RTX 5060 – au moment où les prix remontent sensiblement : difficile de trouver une RTX 5070 à moins de 600 euros.
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