NVIDIA profite de la Gamescom 2026 pour renouveler son traditionnel jeu offert avec ses cartes graphiques haut de gamme. Cette fois, c'est Control Resonant, la suite du très remarqué Control, qui sert d'argument commercial. Depuis hier 25 août, les acheteurs d'une GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ou RTX 5070 peuvent ainsi prétendre à un exemplaire du jeu.

La bonne nouvelle est que l'opération ne se limite pas aux cartes graphiques vendues seules. NVIDIA inclut également les PC fixes équipés de l'une de ces puces, ainsi que certains ordinateurs portables dotés d'un GPU GeForce RTX 50 correspondant. Côté mobile, les RTX 5090, 5080, 5070 Ti et 5070 Laptop sont concernées. En revanche, inutile de lorgner les RTX 5060 Ti, RTX 5060 ou RTX 5050 : ces modèles restent exclus de l'offre promotionnelle.